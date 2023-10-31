За крадіжки і грабежі - 5-7 років позбавлення волі. За топкорупцію - справу закрито, ви вільні

Подякуємо «правкам Лозового».

А все через те, що народні депутати не поспішають їх скасовувати, тому підозрювані в топкорупції виходять сухими з води. Інша справа - дрібні побутові злочини.

Минулого року депутати попіклувались, щоб за дрібні крадіжки і грабежі карали ще жорсткіше, бо в Україні діє воєнний стан. Ось кілька прикладів:

● Житель Харківщини отримав (https://reyestr.court.gov.ua/Review/114194289) 7 років позбавлення волі за те, що вирвав із рук жінки сумку з продуктами, в якій були сосиски, йогурт, кефір, хліб та гаманець із 26 грн. Загальна сума вкраденого - 153 грн.

● Мешканця Тернопільщини посадили (https://reyestr.court.gov.ua/Review/113196559) на 6,5 років за те, що той вирвав у жінки сумку, в якій було 1200 грн.

● Львів’янин отримав (https://reyestr.court.gov.ua/Review/109648904) 7 років позбавлення волі за те, що поцупив у магазині в Стрию п’ять пачок цигарок на 556 грн.

● Раніше засуджений неповнолітній школяр із Закарпаття отримав 5 років реального ув'язнення за те, що вкрав планшет Lenovо і 2 000 грн:

У більшості справ обвинувачені вперше вчиняли злочин, але вони все одно є злочинцями і дійсно мали б отримати свої справедливі вироки, можливо навіть з реальною тюрмою.

Але чомусь в той же самий час завдяки "правкам Лозового" закривають топкорцпційні справи зі збитками на сотні мільйонів чи навіть мільярди гривень, як сталося у історії із формулою Роттердам+.

І якось так виходить, як казав класик: украв гуску - в тюрму, украв шахту – в парламент.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2605

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