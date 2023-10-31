Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:24
Просмотров: 98

За крадіжки і грабежі - 5-7 років позбавлення волі. За топкорупцію - справу закрито, ви вільні

За крадіжки і грабежі - 5-7 років позбавлення волі. За топкорупцію - справу закрито, ви вільні

Подякуємо «правкам Лозового».

А все через те, що народні депутати не поспішають їх скасовувати, тому підозрювані в топкорупції виходять сухими з води. Інша справа - дрібні побутові злочини.

Минулого року депутати попіклувались, щоб за дрібні крадіжки і грабежі карали ще жорсткіше, бо в Україні діє воєнний стан. Ось кілька прикладів:

● Житель Харківщини отримав (https://reyestr.court.gov.ua/Review/114194289) 7 років позбавлення волі за те, що вирвав із рук жінки сумку з продуктами, в якій були сосиски, йогурт, кефір, хліб та гаманець із 26 грн. Загальна сума вкраденого - 153 грн.  

● Мешканця Тернопільщини посадили (https://reyestr.court.gov.ua/Review/113196559) на 6,5 років за те, що той вирвав у жінки сумку, в якій було 1200 грн.

● Львів’янин отримав (https://reyestr.court.gov.ua/Review/109648904) 7 років позбавлення волі за те, що поцупив у магазині в Стрию п’ять пачок цигарок на 556 грн.

● Раніше засуджений неповнолітній школяр із Закарпаття отримав 5 років реального ув'язнення за те, що вкрав планшет Lenovо і 2 000 грн:

У більшості справ обвинувачені вперше вчиняли злочин, але вони все одно є злочинцями і дійсно мали б отримати свої справедливі вироки, можливо навіть з реальною тюрмою.

Але чомусь в той же самий час завдяки "правкам Лозового" закривають топкорцпційні справи зі збитками на сотні мільйонів чи навіть мільярди гривень, як сталося у історії із формулою Роттердам+.

І якось так виходить, як казав класик: украв гуску - в тюрму, украв шахту – в парламент.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2605

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Білорусь поки не воює. Юридично
Сегодня 08:10    7
Допомога для України від США, "Шторм-Z" під Авдіївкою — дайджест головних новин ночі
Сегодня 08:05    20
6,2 миллионов беженцев покинули Украину по состоянию на 22 октября 2023 года, — ООН
Сегодня 08:02    30
«Ну там уже выбор без выбора. Поднимешь ж*пу и пойдёшь. Бо выбора нет нихр*на» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:52    53
300 810! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:47    56
Оперативна інформація станом на 06.00 31 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:12    94
Польські перевізники погрожують закрити кордон для України — "Укравтопром"
Сегодня 06:46    111
Украине для защиты необходимо около 150 истребителей как F-16 или Gripen, – Игнат
Сегодня 06:37    107
«Кадирівці» приступили до «денацифікації» мешканців Донбасу, вбивши сімʼю з маленькими дітьми
Сегодня 06:28    125
Більшість опитаних українців виступили проти проведення виборів в Україні до завершення війни
Сегодня 06:19    108
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 