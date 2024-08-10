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За матеріалами ДБР засуджено одного зрадника, ще 21 перебіжчика чекає на правосуддя

За матеріалами ДБР засуджено одного зрадника, ще 21 перебіжчика чекає на правосуддя

Цього тижня за матеріалами Бюро суд виніс вирок стосовно одного зрадника, завершено розслідування та направлено до суду матеріали щодо ще вісьмох перебіжчиків, 13 особам повідомлено про підозру.

1. За матеріалами ДБР Жовтневий районний суд м. Запоріжжя заочно визнав винним у державній зраді колишнього правоохоронця, який перейшов на бік ворога після окупації Бердянська. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна.

2. Скеровано до суду обвинувачення у колабораціонізмі щодо начальника пожежно-рятувальної частини одного з загонів ГУ ДСНС у Донецькій області, який обійняв посаду «першого заступника начальника дбу «пожежно-рятувальний загін м. Маріуполя мнс днр».

3. Працівники ДБР завершили розслідування щодо двох експравоохоронців з міста Хрустальний Луганської області, які після окупації міста російськими військами навесні 2014 року добровільно обійняли посади в незаконно створених ворогом правоохоронних органах у містах Хрустальний та Кадіївка.

4. Завершено розслідування щодо п’яти колишніх прокурорів, які після окупації Криму перейшли на бік ворога та обійняли посади у «прокуратурі республіки Крим» та почали працювати за законами країни-агресора. Перебіжчики допомагали окупаційній владі організовувати роботу незаконно створеного органу, налагоджувати збір податків в бюджет країни-агресора, встановлювати контроль над українським бізнесом.

5. Дев’яти фігурантам заочно повідомлено підозру у колабораційній діяльності та зайнятті посад у незаконно створеному правоохоронному органі.

6. Також ДБР заочно повідомило про підозру експрацівниці правоохоронного органу з Вовчанська Харківської області та колишньому заступнику начальника Чугуївського районного відділу Держустанови «Центр пробації», які втекли під час деокупації міста.

7. За матеріалами ДБР повідомлено про підозру судді Генічеського райсуду Херсонщини, яка пішла на співпрацю з росіянами. Отримавши паспорт громадянки рф, вона почала працювати суддею вже за російськими законами. З вересня 2023 року її призначили вже на посаду першого заступника голови окупаційної адміністрації Херсонщини.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4550

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