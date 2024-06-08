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За матеріалами СБУ 12 років тюрми отримав колаборант, який під час окупації Куп’янська вступив до «мвс рф»

За матеріалами СБУ 12 років тюрми отримав колаборант, який під час окупації Куп’янська вступив до «мвс рф»

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з росією під час окупації Куп’янська на Харківщині.

Зловмисником є місцевий житель, який у період захоплення громади підтримав рашистів, а згодом вступив до місцевого «відділу мвс рф».

Там його призначили до складу «патрульного» підрозділу, що охороняв будівлі, в яких базувались угруповання російських загарбників.

Також зловмисник, разом з озброєними окупантами, обходив територію міста і шукав учасників руху опору.

Після звільнення Куп’янська колаборант намагався сховатися від правосуддя, змінюючи адреси тимчасового проживання.

Однак співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року в результаті стабілізаційних заходів у деокупованому районі.

За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12126

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