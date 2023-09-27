За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка «зливала» позиції ЗСУ під час боїв за Бахмут

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна агентка фсб, яка передавала агресору геолокації Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на Донеччині.

Передусім ворога цікавила інформація про вогневі позиції, фортифікаційні споруди та напрямки руху підрозділів ЗСУ в районі Бахмута.

Крім того, вона «зливала» окупантам координати електропідстанцій на прифронтовій території області для підготовки по них ракетних ударів.

Співробітники СБУ затримали російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині у грудні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив затриманій 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, зловмисницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення рф.

Для збору розвідданих ворожа поплічниця об’їжджала територію району і приховано фіксувала локації українських військ та енергооб’єктів.

Отриману інформацію пересилала через месенджер «зв’язковому» на тимчасово окупованій частині регіону.

Далі він передавав одержані відомості так званій «заступниці Горлівського відділу мдб днр», яка «звітувала» перед кадровими співробітниками фсб.

Під час обшуків за місцем проживання російської агентки вилучено російські паспорти, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вона використовувала для виконання завдань агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9785

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