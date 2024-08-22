За матеріалами СБУ 16 років тюрми отримала агентка фсб, яка наводила російські ракети С-300 та Х-22 на Харків

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна агентка фсб, яка коригувала повітряні атаки рф на Харків.

За даними слідства, вона «зливала» окупантам інформацію про наслідки ворожих ударів по обласному центру 23 січня цього року. Тоді рашисти обстріляли місто ракетами С-300 та Х-22.

Співробітники СБУ затримали російську агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу багатоквартирного будинку, в який поцілили окупанти.

Встановлено, що після кожного «прильоту» зловмисниця фіксувала координати влучання та наслідки вогневого ураження. Отриману інформацію вона месенджером передавала фсб через «зв’язкового», який перебував у Бєлгородській області.

Агресор використовував ці розвіддані для підготовки нових та коригування повторних обстрілів Харкова.

Крім цього, російська агентка збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які обороняють обласний центр.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася 35-річна харків’янка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку та незаконне зберігання наркотиків.

У січні 2024 року її дистанційно завербувала фсб. Для цього російська спецслужба залучила знайомого жінки, який проживає на території рф.

Під час обшуків у зрадниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь росії.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки рецидивістка не відбула раніше встановлені строки покарання за вчинені злочини, наразі їй призначено 16 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12696

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