За матеріалами СБУ до тюремного ув’язнення засуджено ще 18 депутатів держдуми рф, 73– «на черзі»

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще 91 депутата держдуми рф, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.

18 із них засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовно інших 73 російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду.

Встановлено, що 15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між кремлем і терористичними організаціями «л/днр».

Це рішення москва використала як формальну підставу для початку повномасштабної збройної агресії проти України.

За даними фактами слідчі Служби безпеки проводили розслідування за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Оскільки 18 засуджених депутатів рф наразі перебувають на території росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській та Рівненській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Список засуджених депутатів рф та список депутатів рф, яких судитимуть, дивіться за посиланням bit.ly/3O8if4r

Джерело: https://t.me/SBUkr/9061

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