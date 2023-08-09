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За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 4 ворожих коригувальники: серед них – експосадовець «Беркута»

За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 4 ворожих коригувальники: серед них – експосадовець «Беркута»

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 4 російські інформатори, які коригували повітряні атаки рф на українські міста.

Співробітники української спецслужби затримали зловмисників під час контрдиверсійних заходів у столиці та прифронтових регіонах України.

За матеріалами СБУ, суд призначив одному із зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом – 8 років.

● Так, у Києві:

тюремний строк отримала тренерка однієї із столичних шкіл бойових мистецтв.

З початку повномасштабного вторгнення жінка почала публікувати на прокремлівських Телеграм-каналах фотознімки позицій Сил оборони на території міста.

Таким чином на неї вийшов представник російської спецслужби та залучив її до співпраці на користь країни-агресора.

За його завданням киянка відслідковувала місця базування оборонців столиці. У своїх «звітах» агресору вона «уточнювала» не тільки дислокацію українських захисників, але й описувала їхню форму одягу та шеврони.

Також вона «зливала» координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

● На Донеччині:

9 років тюрми отримав мешканець Краматорська, який працював на одному із місцевих заводів.

Зловмисник наводив російські ракети на маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва. Для комунікації з агресором використовував закритий чат у популярному месенджері.

Ще одним засудженим є колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут». Він передавав своїй дочці у тимчасово окупованому Криму локації Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка, що на сході України.

● У Харкові:

до 8 років за ґратами засуджено ще одного ворожого інформатора. Злочинець коригував ракетні атаки рф на обласний центр через своїх знайомих з росії, які перебували у полі зору спецслужб країни-агресора.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9223

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