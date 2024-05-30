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За матеріалами СБУ засуджено колаборантів, які «здавали» українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину

За матеріалами СБУ засуджено колаборантів, які «здавали» українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих поплічників, які допомагали окупантам на початку повномасштабного вторгнення рф.

Один із них, фермер-колаборант із Сватівського району на Луганщині, отримав 12 років тюрми.

За даними слідства, під час захоплення громади в березні 2022 року він «наводив» окупантів на помешкання учасників руху опору.

Також зловмисник «підказував» домашні адреси односельчан, які виїхали на підконтрольну Україні територію або мають проукраїнську позицію.

Таким чином він допомагав рашистам грабувати оселі місцевих жителів та «розквартировувати» в них російських вояків.

Крім того, колаборант на власному авто возив командування окупаційного угруповання рф поблизу лінії фронту.

За це поплічник агресора отримав перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватись по всій тимчасово окупованій території регіону.

Співробітники СБУ затримали колаборанта одразу після деокупації частини Луганщини.

Інший засуджений, ворожий пособник із Чугуївського району на Харківщині, отримав 11 років тюрми.

У період захоплення громади він орієнтував окупантів на місцевості та «зливав» рашистам адреси українських патріотів.

Після цього російські військові разом зі своїм поплічником вдиралися в оселі людей, викрадали їх, а потім грабували їхнє майно.

Під час звільнення району Служба безпеки встановила місцеперебування зловмисника і затримала його.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12067

Новости портала «Весь Харьков»

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