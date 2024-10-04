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Зачистка людей Шойгу триває

Зачистка людей Шойгу триває

Так і до картонного маршала недалеко.

Колишній начальник філії «Будівельне управління по ЦВО» «Військово-будівельної компанії» Сергєй Сухов заарештований за звинуваченням у розкраданні 35 мільйонів рублів під час ремонту військового госпіталю в Пермі, його заступник Дмітрій Сергель оголошений в міждержавний розшук і заочно заарештований, повідомили в Слідчому комітеті.

Роботу Сухова курирував найближчий соратник Шойгу, колишній заступник міністра оборони Тимур Іванов, який також перебуває під арештом.

24 липня був заарештований колишній гендиректор Військово-будівельної компанії Андрєй Бєлков, якого підозрювали у зловживанні повноваженнями при виконанні держоборонзамовлення.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43435

Новости портала «Весь Харьков»

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