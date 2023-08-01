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Загибель керівництва МВС в авіатрощі у січні: версія про замах не підтвердилась

Загибель керівництва МВС в авіатрощі у січні: версія про замах не підтвердилась

Генпрокурор Андрій Костін коментуючи трагедію в Броварах заявив, що версії про диверсію або посягання на життя посадовців не підтвердились.

Він зазначив, що розслідування ще триває, його ведуть фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі ДБР та СБУ, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Також до розслідування залучили спеціалістів французької компанії Airbus Helicopters.

Джерело: https://t.me/liganet/29765

Новости портала «Весь Харьков»

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