Загибель керівництва МВС в авіатрощі у січні: версія про замах не підтвердилась

Генпрокурор Андрій Костін коментуючи трагедію в Броварах заявив, що версії про диверсію або посягання на життя посадовців не підтвердились.

Він зазначив, що розслідування ще триває, його ведуть фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі ДБР та СБУ, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Також до розслідування залучили спеціалістів французької компанії Airbus Helicopters.

Джерело: https://t.me/liganet/29765

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