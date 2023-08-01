Сегодня 07:31
Просмотров: 92
Загибель керівництва МВС в авіатрощі у січні: версія про замах не підтвердилась
Генпрокурор Андрій Костін коментуючи трагедію в Броварах заявив, що версії про диверсію або посягання на життя посадовців не підтвердились.
Він зазначив, що розслідування ще триває, його ведуть фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі ДБР та СБУ, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Також до розслідування залучили спеціалістів французької компанії Airbus Helicopters.
Джерело: https://t.me/liganet/29765
Темы: аварія, прокуратура, україна