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Злочини, вчинені військовими рф під час повномасштабного вторгнення в Україну

Злочини, вчинені військовими рф під час повномасштабного вторгнення в Україну

(станом на 14.09.2024)

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Установлен 51 человек, причастный к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины, 10 военных преступников уже получили судебный приговор - генпрокурор

«На сегодняшний день за невыборочные обстрелы и бомбардировки уже сообщено о подозрении 51 российскому военнослужащему. В отношении 21 человека расследование завершено и обвинительные акты направлены в суд. 10 военных преступников осуждены», - отметил Андрей Костин.

Джерело: https://t.me/vekha/95010

Новости портала «Весь Харьков»

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