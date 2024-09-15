Сегодня 06:22
Просмотров: 71
Злочини, вчинені військовими рф під час повномасштабного вторгнення в Україну
(станом на 14.09.2024)
--------------
Установлен 51 человек, причастный к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины, 10 военных преступников уже получили судебный приговор - генпрокурор
«На сегодняшний день за невыборочные обстрелы и бомбардировки уже сообщено о подозрении 51 российскому военнослужащему. В отношении 21 человека расследование завершено и обвинительные акты направлены в суд. 10 военных преступников осуждены», - отметил Андрей Костин.
Джерело: https://t.me/vekha/95010