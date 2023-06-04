Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 200

Зниклого біткоїн-мільйонера і співзасновника ONFO знайшли мертвим

Зниклого біткоїн-мільйонера і співзасновника ONFO знайшли мертвим

Одного зі співзасновників криптовалютного проєкту ONFO, Джона Форсайта, було знайдено мертвим зі слідами вогнепального поранення, приблизно через тиждень після його зникнення. Поліція поки що не має підстав для підозр, що тут відбулися незаконні дії.

Після того, як Форсайт, медик швидкої допомоги і прихильник криптовалют, не з’явився на свою зміну в лікарню Mercy в Кассвіллі, його родичі оголосили його розшук 21 травня. Його сім’я звернулася до громадськості в соціальних мережах, просячи повідомити будь-яку інформацію про його місцезнаходження.

Молодший брат Джона, Річард, зазначив, що його брат ніколи не пропускав зміни, тому це стало «тривожним сигналом».

Влада знайшла автомобіль Форсайта припаркованим приблизно за кілометр від лікарні 28 травня. У незамкненому автомобілі було знайдено гаманець, паспорт, ноутбук і робочий портфель Джона Форсайта. Його брат розповів:

«Навіть його мобільні телефони були всередині, що є дуже незвичайним, оскільки він завжди тримав їх при собі. Це не схоже на те, що він планував» — заявив Річард 30 травня.

Однак тіло Джона Форсайта було знайдено 30 травня приблизно за годину їзди на південь від останнього місця, де його бачили, з явним вогнепальним пораненням. Місцева поліція повідомила, що не виявлено ознак «нечесної гри».

Джерело: incrypted.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу знову розкритикував США
Сегодня 09:40    161
Загроза російської ескалації навіть не повинна розглядатися: захід одужує від страху перед червоними лініями кремля
Сегодня 07:26    138
Ігор Клименко: станом на зараз перевірили понад 4800 укриттів по державі
Сегодня 06:11    150
Росія звинувачує США та Apple у зламі тисяч iPhone
03.06.2023 09:04    244
Седина в бороду... Что мы об этом знаем?
02.06.2023 10:21    236
НАТО расширяется
01.06.2023 06:53    487
Вашингтон надав Києву 1,25 млрд доларів у рамках чергового пакета фінансової допомоги — Міністерство фінансів України
01.06.2023 06:10    154
Страны G7 ведут скрытую работу над гарантиями безопасности Украине в случае прекращения войны, пишет La Repubblica
31.05.2023 08:30    166
Кремль знатно опозорился с фейком о Грэме
30.05.2023 06:27    510
Twitter виходить із Кодексу ЄС щодо дезінформації
29.05.2023 09:04    215
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 