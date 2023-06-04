Зниклого біткоїн-мільйонера і співзасновника ONFO знайшли мертвим

Одного зі співзасновників криптовалютного проєкту ONFO, Джона Форсайта, було знайдено мертвим зі слідами вогнепального поранення, приблизно через тиждень після його зникнення. Поліція поки що не має підстав для підозр, що тут відбулися незаконні дії.

Після того, як Форсайт, медик швидкої допомоги і прихильник криптовалют, не з’явився на свою зміну в лікарню Mercy в Кассвіллі, його родичі оголосили його розшук 21 травня. Його сім’я звернулася до громадськості в соціальних мережах, просячи повідомити будь-яку інформацію про його місцезнаходження.

Молодший брат Джона, Річард, зазначив, що його брат ніколи не пропускав зміни, тому це стало «тривожним сигналом».

Влада знайшла автомобіль Форсайта припаркованим приблизно за кілометр від лікарні 28 травня. У незамкненому автомобілі було знайдено гаманець, паспорт, ноутбук і робочий портфель Джона Форсайта. Його брат розповів:

«Навіть його мобільні телефони були всередині, що є дуже незвичайним, оскільки він завжди тримав їх при собі. Це не схоже на те, що він планував» — заявив Річард 30 травня.

Однак тіло Джона Форсайта було знайдено 30 травня приблизно за годину їзди на південь від останнього місця, де його бачили, з явним вогнепальним пораненням. Місцева поліція повідомила, що не виявлено ознак «нечесної гри».

Джерело: incrypted.com

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