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Зірки Давида на будинках єврейських сімей у Парижі малювали агенти росії

Зірки Давида на будинках єврейських сімей у Парижі малювали агенти росії

За появою зірок Давида на будівлях, де живуть євреї, стоїть проросійська пропагандистська мережа Doppelgänger, вважають у французьких правоохоронних органах.

За інформацією видання (https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/11/07/pochoirs-d-etoiles-de-david-a-paris-la-piste-d-une-operation-d-ingerence-russe-privilegiee_6198775_3224.html) Le Monde, зірки малювали молдовські громадяни 28 і 33 років – їх уже затримала місцева поліція.

Ще одна людина відповідала за те, щоб сфотографувати результат і надіслати світлини проросійському підприємцю з Молдови Анатолію Призенку для поширення.

Правоохоронці також підозрюють, що затримані виконували схожі завдання і в інших європейських країнах.

Джерело: https://t.me/spravdi/34539

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