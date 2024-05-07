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Харківщина, 7 травня

Харківщина, 7 травня

● За добу ударів по м. Харків не зафіксовано.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 14 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Петропавлівка, Борова.

● 22:20 с. Борова, Ізюмського району. Внаслідок обстрілу КАБ по приватним будинкам травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку.

● 18:15 с. Липці, Харківський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

● 17:09 с. Черкаські Тишки, Харківський р-н. Внаслідок обстрілу горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе.

● 16:40 с. Козача Лопань, Харківський район. Внаслідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди.

- с. Близнюки Лозівський район. На території приватного домоволодіння, внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55–річний чоловік.

● 6 травня 11:24 м. Вовчанськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 112 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 63; Липецька громада — 30.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Синьківку, Піщане та Берестове Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 33,23 га території, знищили 644 вибухонебезпечні предмети.

Джерело: https://t.me/synegubov/9377

Новости портала «Весь Харьков»

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