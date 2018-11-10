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Стало известно, на сколько могут вырасти тарифы на тепло после подорожания газа

Стало известно, на сколько могут вырасти тарифы на тепло после подорожания газа

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что тарифы на тепло после подорожания газа не могут быть повышены более чем на 16%.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщается на Правительственном портале.

«Чрезмерное повышение тарифов на тепло и воду на фоне повышения цены на газ - это мошенничество и попытка нажиться на людях, а ответственность повесить на кого-то другого. Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа - важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%», - подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр добавил, что граждан, которым трудно платить реальную цену за газ и коммунальные услуги, защитит программа субсидий.

Как сообщалось, Кабинет министров повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предлагает с 1 декабря 2018 повысить тариф на производство на своих ТЭЦ тепловой энергии для нужд населения на 32% - до 1038,8 грн за 1 Гкал.

8 ноября КП «Теплоснабжение города Одессы», которое обслуживает 2/3 жителей города, заявило о намерении повысить тарифы на теплоснабжение для населения на 72% - до 53 грн за квадратный метр.

 

Агентство Телевидения Новости

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