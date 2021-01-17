Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:10
Просмотров: 89

Под Харьковом произошел пожар в частном домовладении: горел гараж

Под Харьковом произошел пожар в частном домовладении: горел гараж

Под Харьковом вечером 16 января произошел пожар в частном домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 20:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Мерефе, в переулке  Харьковском, 15.

Там на территории частного домовладения горел гараж, который использовался в качестве хозяйственной постройки.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 25 кв.м. бойцы ГСЧС оперативно локализовали и потушили пламя, и соседние здания и сооружения не пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 