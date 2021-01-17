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Под Харьковом произошел пожар в частном домовладении: горел гараж

Под Харьковом произошел пожар в частном домовладении: горел гараж

Под Харьковом вечером 16 января произошел пожар в частном домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 20:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Мерефе, в переулке  Харьковском, 15.

Там на территории частного домовладения горел гараж, который использовался в качестве хозяйственной постройки.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 25 кв.м. бойцы ГСЧС оперативно локализовали и потушили пламя, и соседние здания и сооружения не пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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