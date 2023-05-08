ISW, 7 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-7-2023)

● Пригожин и Кадыров, возможно, вынудили Герасимова возобновить выдачу артиллерийских боеприпасов силам «Вагнера» в Бахмуте, несмотря на то, что Герасимов хотел снизить приоритет этих усилий.

● Очевидная потребность Герасимова в переговорах с подчиненными командирами и их способность принуждать его к действиям позволяют предположить, что проблемы с командной цепочкой существенно влияют на способность ВС РФ проводить согласованные операции на театре военных действий и поднимают вопросы о способности РФ координировать последовательную оборонительную кампанию.

● Способность Пригожина и Кадырова влиять на решения командования зависит от готовности Путина умиротворить их и его уверенности в их силах — и то, и другое, вероятно, ухудшится после шантажа.

● Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска и южнее Кременной, в Авдеевке-Донецке и добились некоторых успехов в Бахмуте.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16308

Новости портала «Весь Харьков»