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Новий міністр оборони не зможе "відродити" російську армію. Відроджувати вже просто нема чого

Новий міністр оборони не зможе відродити російську армію. Відроджувати вже просто нема чого

Повною несподіванкою для багатьох стало кадрове рокірування в російському міністерстві оборони, у якому, здавалося б, непотоплюваного Сергія Шойгу замінили на мало кому відомого Андрія Бєлоусова. Однак одразу заговорили, що ця людина – професійний економіст і от кому як не йому піднімати російську армію та оборонку.

Але чи так це і чи зможе Бєлоусов зробити це в нинішніх реаліях? Давайте розберемося.

▶ ️Бєлоусов та дрони

Андрій Бєлоусов запам'ятався російському глядачеві насамперед своєю заявою про те, що практично кожен вироблений у росії безпілотник на 80-90% складається з іноземних запчастин. Для зашореного роспропагандою розуму середнього споживача інформаційного фастфуду така інформація була шокуючою, але це була правда.

Однак рубати правду-матку і заслуговувати на симпатії аудиторії – це одне, а впливати на ситуацію і виправляти її – зовсім інше. І як би економіст-кібернетик Андрій Бєлоусов не журився щодо іноземних компонентів у російських БПЛА, ситуація з дня його заяви ніяк не змінилася. І не могла змінитись.

Наприклад, на один із найпопулярніших у ЗС рф безпілотників "Орлан-10" ставиться японський двигун SAITO, стартер-генератор PTN78020 від американської Texas Instruments Incorporated, датчики тиску від Freescale Semiconductor, компас HMC6352 від Honeywell, передавач RF3110 від німецької Municom, DP1205-C915 також від німецької AnyLink.

Далі: модуль передачі телеметрії – американський від ATxmega256A3 від Microchip, франко-італійський польотний контролер від STMicroelectronics, а приймач ГЛОНАСС/GPS/QZSS від швейцарської компанії U-blox – LEA-6N.

Новий міністр оборони не зможе відродити російську армію. Відроджувати вже просто нема чого

Ще один приклад – це БПЛА "Застава", який є копією ізраїльського Bird-Eye 400. Саме з цієї причини у складі цього російського безпілотника понад 50% мікросхем та електронних елементів від ізраїльської Elbit Systems та Data Links. Приймач ГЛОНАСС/GPS/QZSS у "Заставі" від швейцарської компанії U-blox, а двигун від німецької Hacker Motor, електроніка від американської Vweb, а автопілот – від іспанської UAV Navigation.

Власне, щоб тільки вивести виробництво того ж "Орлан-10" на повністю замкнутий внутрішній цикл з нуля, необхідно налагодити в росії виробництво всіх цих компонентів. Однак технічних і технологічних можливостей щодо їх виробництва у підсанкційної рф просто немає.

Тобто на прикладі улюбленої теми Бєлоусова – БПЛА – очевидно, що будь-яких кардинальних змін у виробництві цієї продукції не відбудеться. Але чи можливо це буде здійснити в інших галузях – наприклад, у танкобудуванні?

▶ ️Бєлоусов та ВПК

На сьогодні російський військово-промисловий комплекс переважно відновлює військову техніку, що залишилася йому у спадок із часів СРСР. Постачання в зону бойових дій абсолютно нових одиниць техніки становить близько 10%-15% від загальної кількості, зокрема й танків.

Абсолютно нових, вироблених з нуля танків у росії в місяць виходить не більше ротного комплекту, і це Т-90М "Прорив". Інші модифікації Т-72, Т-80, Т-62 – це все радянська спадщина, що відновлюється. Навіть танк Т-80, який регулярно розвантажується для зони БД з "Омсктрансмашу", не виробляється на цьому підприємстві, оскільки ліній повного складання там не залишилося. Як і верстатів, як і пресформ тощо.

Новий міністр оборони не зможе відродити російську армію. Відроджувати вже просто нема чого

Для відновлення виробництва танків необхідно відновити технічні та технологічні процеси, що залежать від не менш ніж 30 тисяч інструментів.

І ця проблематика стосується не лише виробництва танків, а й практично кожної галузі.

Бойові броньовані машини (ББМ) – відновлення, модернізація, ремонт і в межах 2-3 батальйонних комплектів нової продукції на місяць.

Артилерія – відсутність технологічної можливості масового, серійного виробництва стволів усіх калібрів для нових артсистем, але наявність масового відновлення старої радянської артилерії.

Авіація – межа виробництва нової продукції в рамках ескадрильї на рік.

Після розвалу СРСР російський ВПК поступово деградував та розвалювався – протягом 30 років. Жодної еволюції та розвитку не відбувалося, були безповоротно втрачені технологічні процеси, на створення яких свого часу пішли десятиліття.

Відродити виробництво з нуля неможливо, хоч би якого керівника не поставили на чолі, – і Андрій Бєлоусов не зможе кардинально змінити ситуацію. Хоча чим він справді може бути корисним, то це вдосконаленням корупційних схем, що залишилися йому у спадок від Сергія Шойгу, але аж ніяк не відродженням російської армії. Відроджувати вже просто нема чого.

Джерело: obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»

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