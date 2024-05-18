Новий міністр оборони не зможе "відродити" російську армію. Відроджувати вже просто нема чого

Повною несподіванкою для багатьох стало кадрове рокірування в російському міністерстві оборони, у якому, здавалося б, непотоплюваного Сергія Шойгу замінили на мало кому відомого Андрія Бєлоусова. Однак одразу заговорили, що ця людина – професійний економіст і от кому як не йому піднімати російську армію та оборонку.

Але чи так це і чи зможе Бєлоусов зробити це в нинішніх реаліях? Давайте розберемося.

▶ ️Бєлоусов та дрони

Андрій Бєлоусов запам'ятався російському глядачеві насамперед своєю заявою про те, що практично кожен вироблений у росії безпілотник на 80-90% складається з іноземних запчастин. Для зашореного роспропагандою розуму середнього споживача інформаційного фастфуду така інформація була шокуючою, але це була правда.

Однак рубати правду-матку і заслуговувати на симпатії аудиторії – це одне, а впливати на ситуацію і виправляти її – зовсім інше. І як би економіст-кібернетик Андрій Бєлоусов не журився щодо іноземних компонентів у російських БПЛА, ситуація з дня його заяви ніяк не змінилася. І не могла змінитись.

Наприклад, на один із найпопулярніших у ЗС рф безпілотників "Орлан-10" ставиться японський двигун SAITO, стартер-генератор PTN78020 від американської Texas Instruments Incorporated, датчики тиску від Freescale Semiconductor, компас HMC6352 від Honeywell, передавач RF3110 від німецької Municom, DP1205-C915 також від німецької AnyLink.

Далі: модуль передачі телеметрії – американський від ATxmega256A3 від Microchip, франко-італійський польотний контролер від STMicroelectronics, а приймач ГЛОНАСС/GPS/QZSS від швейцарської компанії U-blox – LEA-6N.

Ще один приклад – це БПЛА "Застава", який є копією ізраїльського Bird-Eye 400. Саме з цієї причини у складі цього російського безпілотника понад 50% мікросхем та електронних елементів від ізраїльської Elbit Systems та Data Links. Приймач ГЛОНАСС/GPS/QZSS у "Заставі" від швейцарської компанії U-blox, а двигун від німецької Hacker Motor, електроніка від американської Vweb, а автопілот – від іспанської UAV Navigation.

Власне, щоб тільки вивести виробництво того ж "Орлан-10" на повністю замкнутий внутрішній цикл з нуля, необхідно налагодити в росії виробництво всіх цих компонентів. Однак технічних і технологічних можливостей щодо їх виробництва у підсанкційної рф просто немає.

Тобто на прикладі улюбленої теми Бєлоусова – БПЛА – очевидно, що будь-яких кардинальних змін у виробництві цієї продукції не відбудеться. Але чи можливо це буде здійснити в інших галузях – наприклад, у танкобудуванні?

▶ ️Бєлоусов та ВПК

На сьогодні російський військово-промисловий комплекс переважно відновлює військову техніку, що залишилася йому у спадок із часів СРСР. Постачання в зону бойових дій абсолютно нових одиниць техніки становить близько 10%-15% від загальної кількості, зокрема й танків.

Абсолютно нових, вироблених з нуля танків у росії в місяць виходить не більше ротного комплекту, і це Т-90М "Прорив". Інші модифікації Т-72, Т-80, Т-62 – це все радянська спадщина, що відновлюється. Навіть танк Т-80, який регулярно розвантажується для зони БД з "Омсктрансмашу", не виробляється на цьому підприємстві, оскільки ліній повного складання там не залишилося. Як і верстатів, як і пресформ тощо.

Для відновлення виробництва танків необхідно відновити технічні та технологічні процеси, що залежать від не менш ніж 30 тисяч інструментів.

І ця проблематика стосується не лише виробництва танків, а й практично кожної галузі.

Бойові броньовані машини (ББМ) – відновлення, модернізація, ремонт і в межах 2-3 батальйонних комплектів нової продукції на місяць.

Артилерія – відсутність технологічної можливості масового, серійного виробництва стволів усіх калібрів для нових артсистем, але наявність масового відновлення старої радянської артилерії.

Авіація – межа виробництва нової продукції в рамках ескадрильї на рік.

Після розвалу СРСР російський ВПК поступово деградував та розвалювався – протягом 30 років. Жодної еволюції та розвитку не відбувалося, були безповоротно втрачені технологічні процеси, на створення яких свого часу пішли десятиліття.

Відродити виробництво з нуля неможливо, хоч би якого керівника не поставили на чолі, – і Андрій Бєлоусов не зможе кардинально змінити ситуацію. Хоча чим він справді може бути корисним, то це вдосконаленням корупційних схем, що залишилися йому у спадок від Сергія Шойгу, але аж ніяк не відродженням російської армії. Відроджувати вже просто нема чого.

Джерело: obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»