Такої поразки, як на Харківщині, у росіян не було ніде, ― Кирило Буданов

Катівні, фсбш-ники, росгвардійці, колаборанти, пропаганда ― традиційні складові встановлення московитами окупаційного режиму на захоплених територіях.

В інтерв’ю Дмитру Комарову для документального проекту «Рік. Харківщина» (https://www.youtube.com/watch?v=-HQ14HwWGoI) розповів, як саме це відбувалось у населених пунктах області під час російської окупації, а також про значення минулорічного переможного наступу України:



● Для встановлення контролю над містами й населеними пунктами входила росгвардія. Це стандартна тактика для росіян;

● Підміна реальності, зазвичай, всюди починається зі штучної зміни історії»;

● Стрімкий і раптовий український наступ на Харківщині минулого року, коли вдалось звільнити майже всю область, ошелешив навіть найбільш оскаженілих та несамовитих пропагандистів кремля;

● У [російському] суспільстві з’явилось питання: «А як це може бути, що росію вибили?». Такої ментальної поразки, як на Харківщині, у них не було ніде. Я вам гарантую, що в російській історії цю сторінку навіть не згадають».

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2939

Новости портала «Весь Харьков»