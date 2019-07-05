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10 медитативных ритуалов на каждый день

10 медитативных ритуалов на каждый день

Медитация — это необязательно 30 минут випассаны по утрам (хотя и это тоже). Поспособствовать поиску внутреннего равновесия, помочь расслабиться или отвлечься от лишних мыслей могут и другие занятия: например, навести порядок в шкафу или посвятить время рисованию.

Почему вам это нужно? Ну, во-первых, вряд ли стоит лишний раз говорить о том, что медитация — это лучший способ снять стресс и научиться справляться с ним в долгосрочной перспективе. 

Во-вторых, некоторые хобби и повседневные задачи могут быть ничуть не хуже буддистских практик. Собирать ягоды или складывать пазл — всё это ритмические действия, которые отключают мозг и позволяют ему отдохнуть от постоянной работы. 

К примеру, наука говорит, что бег и вовсе эффективнее медитации, когда дело касается концентрации внимания. А займись вы высаживанием зелени на подоконнике, так помимо медитации получите ещё и собственный урожай через пару недель. 

 

Предлагаем сохранить чек-лист медитативных хобби от Anywell и попробовать новое занятие даже если не каждый день, то хотя бы пару раз в неделю. И не забывать отмечать свои достижения!

10 медитативных ритуалов на каждый день

Источник: anywellmag.com

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