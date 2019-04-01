5 советов психолога как научиться отвечать на неудобные вопросы

Человеком, который ставит вас своими вопросами в неловкое положение, может руководить и зависть, и любовь к сплетням. С такими персонами нужно вести себя крайне осторожно.

Людям всегда интересно знать о личной жизни других. Особенно о браке и о родственниках – эти вопросы не теряют своей актуальности никогда. Чаще всего такие вопросы вызывают у нас негативную реакцию, ведь не хочется каждому объясняться и рассказывать о своих жизненных принципах.

Но, как говорят психологи, не всегда вопросы и советы о личной жизни направлены на то, чтобы обидеть. Как же правильно отвечать на такие вопросы?

1. Волнение

Такие вопросы могут скрывать искреннее беспокойство. Обычно это свойственно старшему поколению - бабушкам и дедушкам. Их можно понять, ведь они желают нам только добра и в этом нет ничего плохого. Поэтому не стоит отвечать на вопросы о браке с агрессией. Скажите, что вы счастливы, самодостаточны и что все будет, если вы сами этого желаете.

2. Любопытство

Чтобы скрыть молчание, люди спрашивают у вас самые банальные вопросы. Зачастую самые любопытные вопросы - это таксисты и малознакомые личности. В случае таких разговоров вы не обязаны поддерживать беседу и раскрывать тайны вашей личной жизни. Не грубите, просто скажите, что не любите обсуждать семью.

3. Скука

У каждого своя работа - кто-то в спортзал ходит, а кто-то собирает сплетни. Такие люди следят за всеми звездами и соседками, родственниками и друзьями... Отсюда и расспросы о семье, детях и работе. Это их стиль жизни такой.

Рекомендуем показывать таким людям границы вашего общения. Можете намекнуть, что большинство одиноких людей намного счастливее тех, кто в браке, ведь их жизнь более насыщенная.

4. Отсутствие других тем

Есть такие близкие люди, с которыми вы находитесь в разных положениях, но теплые отношения сохранить хочется. Конечно, мамочки вам будут навязывать идею родить, а та подруга, которая развелась с мужем, будет проклинать всех мужчин.

Поэтому рекомендуем обходить тему личной жизни. Говорите, что вы очень рады за подругу, или наоборот, посочувствуйте ей. Делайте акцент на том, что есть еще много интересных событий в жизни, которые бы вам хотелось обсудить.

5. Свое видение на жизнь

Есть люди, которые распланировали свою и чужую жизнь на десять лет вперед. Такие люди уверены в том, что должно быть так, как они это запланировали.

Этих людей очень тяжело переубедить. Здесь нужно чувствовать человека - кому-то лучше пошутить, а с кем-то прокатит грубый ответ. Покажите такому человеку, что вы уже спланировали и его поучения никак не повлияют на вашу жизнь.

Помните о том, что вы не обязаны всегда четко отвечать на вопросы или переубеждать собеседника в правильности своей точки зрения. Юмор - ваш лучший друг, чтобы уйти от подобных тем.

Источник: kolobok.ua

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