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Адреса работающих аптек по состоянию на 11 марта

Адреса работающих аптек по состоянию на 11 марта

Стали известны адреса работающих аптечных пунктов.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков, несмотря на обстрелы в Харькове продолжают работать аптечные пункты, где жители города могут купить лекарства.

В частности, по состоянию на 11 марта в городе открыты следующие аптеки:

Аптечный пункт 7,  ул. Мира, 11, поликлиника 18
Аптечный пункт 31 - ул. Рыбалка, 12, поликлиника 3
Аптечный пункт 10 - пр. Московский, 197, больница 2
Аптечный пункт 20 - пр. Московский, 195, больница 17
Богомольца, 4
Проспект Победы, 65
Данилевского, 6
Полтавских шлях, 148
Московский проспект, 190
Пушкинская, 10
Александровский, 87
Проспект Гагарина, 181
Энгельса, 29
Гривцевца, 33
Проспект Гагарина, 167
Шариковая, 31
Проспект Победы, 70
Салтовское шоссе, 155
Площадь Восстания, 7/8
Харьковских дивизий, 14
Славы, 1
Проспект Победы, 75а
Московский проспект, 214
Расторгуевский, 2
Салтовское шоссе, 262 Копейка

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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