Адреса работающих аптек по состоянию на 11 марта

Стали известны адреса работающих аптечных пунктов.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков, несмотря на обстрелы в Харькове продолжают работать аптечные пункты, где жители города могут купить лекарства.

В частности, по состоянию на 11 марта в городе открыты следующие аптеки:

Аптечный пункт 7, ул. Мира, 11, поликлиника 18

Аптечный пункт 31 - ул. Рыбалка, 12, поликлиника 3

Аптечный пункт 10 - пр. Московский, 197, больница 2

Аптечный пункт 20 - пр. Московский, 195, больница 17

Богомольца, 4

Проспект Победы, 65

Данилевского, 6

Полтавских шлях, 148

Московский проспект, 190

Пушкинская, 10

Александровский, 87

Проспект Гагарина, 181

Энгельса, 29

Гривцевца, 33

Проспект Гагарина, 167

Шариковая, 31

Проспект Победы, 70

Салтовское шоссе, 155

Площадь Восстания, 7/8

Харьковских дивизий, 14

Славы, 1

Проспект Победы, 75а

Московский проспект, 214

Расторгуевский, 2

Салтовское шоссе, 262 Копейка

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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