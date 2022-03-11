Адреса работающих аптек по состоянию на 11 марта
Стали известны адреса работающих аптечных пунктов.
Как стало известно изданию Вечерний Харьков, несмотря на обстрелы в Харькове продолжают работать аптечные пункты, где жители города могут купить лекарства.
В частности, по состоянию на 11 марта в городе открыты следующие аптеки:
Аптечный пункт 7, ул. Мира, 11, поликлиника 18
Аптечный пункт 31 - ул. Рыбалка, 12, поликлиника 3
Аптечный пункт 10 - пр. Московский, 197, больница 2
Аптечный пункт 20 - пр. Московский, 195, больница 17
Богомольца, 4
Проспект Победы, 65
Данилевского, 6
Полтавских шлях, 148
Московский проспект, 190
Пушкинская, 10
Александровский, 87
Проспект Гагарина, 181
Энгельса, 29
Гривцевца, 33
Проспект Гагарина, 167
Шариковая, 31
Проспект Победы, 70
Салтовское шоссе, 155
Площадь Восстания, 7/8
Харьковских дивизий, 14
Славы, 1
Проспект Победы, 75а
Московский проспект, 214
Расторгуевский, 2
Салтовское шоссе, 262 Копейка
Источник: vecherniy.kharkov.ua