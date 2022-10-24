Американська компанія навчилася заробляти на дискетах

Американська компанія Floppydisk.com із Каліфорнії продовжує заробляти на 3,5-дюймових дискетах. Про це повідомляє South China Morning Post. За даними SCMP, невелика фірма самостійно не випускає застарілі носії, а скуповує не використані і вживані дискети в американських штатах.

Зазначається, що потім проводиться перевірка та відновлення етикеток дискет. Вже після виконання цих процедур носії випускають у продаж. У Floppydisk.com запевнили, що дискети, як і раніше, затребувані компаніями в США. За їх словами, носії використовують у тому числі фірми з верстатами, швейними машинами і навіть літаками.

Компанія розповіла, що продає приблизно 500 дискет на день. Серед причин популярності застарілого носія: 3,5-дюймові дискети важче зламати і до них відсутній віддалений доступ навіть через приводи всередині комп’ютерної техніки.

Джерело: portaltele.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»