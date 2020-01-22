Цель не оправдывает средства. Чем мы расплачиваемся за успехи в карьере и жизни

Увлёкшись чужими историями успеха и концепциями модных тренеров личностного роста, есть риск подорвать собственное психическое здоровье

"А у твоей жизни какая цель?" Вопрос, неожиданно заданный в застольной беседе на дружеской вечеринке, поставил меня в тупик. Впрочем, вскоре выяснилось, что никто из присутствовавших не мог внятно и искренне на него ответить. Звучали версии вроде "обеспечить благополучное будущее моих детей", что было чистейшей подменой понятий, потому что главная цель одного человека не может заключаться в другом даже при самом близком родстве. Парадокс, хотя ни у кого из сидящих за столом не оказалось какой-то конкретной цели жизни, почти все выражали убеждённость в том, что она непременно должна быть у каждого, как говорил классик "чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Американский психиатр Эрик Вайсброт описал похожую ситуацию в книге "Кризис среднего человека".

Рычаг управления

В лаборатории социального эксперимента при Golden Gate University (Сан-Франциско) несколько лет назад провели занятное исследование. Представителей нескольких возрастных групп попросили ответить на вопрос о главной цели собственной жизни, а потом объяснить, почему эта самая цель важнее других ценностей. Сперва их попросили рассказать об этом в группе, потом — индивидуально. Во время общих бесед и индивидуальных опросов на участниках были медицинские браслеты, фиксирующие повышение уровня кортизола (гормона стресса). Проблем с ответом не возникло только у школьников и студентов. У взрослых этот вопрос вызывал стресс. Причём в группе кортизоловый скачок перед ответом был существеннее, чем один на один с интервьюером. В индивидуальных беседах многие признавались, что как таковой цели жизни у них нет, но в группе озвучить такой ответ решились единицы. Большинство пыталось придумать что-то социально приемлемое.

По словам доктора Вайсброта, это типичный пример социального давления. Идея о том, что человек без цели в жизни — бессмысленное пустое существо, возникла в западной культуре давно и стала идеальным инструментом манипулирования массами. "Тот, кто впитал эту идею, становится предсказуемым и управляемым", — подчёркивает психиатр. Цель всегда лежит в плоскости некой деятельности и предполагает, что ради неё всё остальное следует отодвинуть на второй план. Человек верит в то, что личное пространство, сон, развлечения, время, посвящаемое близким, любые дополнительные интересы и удовольствия можно принести в жертву ради того большого и светлого, к чему он стремится, не жалея сил.

Хочешь стать лидером? На тренингах людям навязывают мысль о том, что не ведущий за собою других — неудачник

"Жители современных мегаполисов посвящают работе и учёбе в среднем 74% времени бодрствования, при этом более 70% взрослого населения Земли страдает различными расстройствами сна. 42% большую часть дня проводят в условиях напряжения и дискомфорта, а синдром хронической усталости стал одним из самых распространённых в мире психических расстройств. Всё это — цена, которую мы платим за следование социальному стереотипу о том, что в жизни непременно должна быть цель", — говорит Эрик Вайсброт. Он убеждён в том, что в действительности отсутствие какой-то единой цели — вещь допустимая. Более того, её, скорее всего, не будет у взрослого человека, для которого семья не менее важна, чем работа, и вообще личное так же значимо, как общественное. "На самом деле у него много целей, но ни одна из них не перевешивает другую, потому, когда просят выделить главную, он теряется и начинает верить в то, что живёт как-то неправильно", — заключает психиатр.

Границы возможного

Бывший генеральный директор издательского дома "КоммерсантЪ" Владимир Яковлев в своём видеоблоге признался, что полжизни потратил впустую, стремясь к целям, о которых ещё в детстве ему объя­снили, что, достигнув их, он станет счастливым, а его жизнь — наполненной и осмысленной. "Я вложил 40 лет в достижение этих целей и потерял всё. В реальности ни радости, ни удовольствия они мне не принесли, — говорит Яковлев. — Нам очень много врут. Врут не специально, но с детства. Врут, что в жизни очень важно найти своё призвание, что упорство приносит успех, что победа ценнее всего, что нужно следовать зову сердца, что нам любое дело по плечу, что, если непреклонно идти к поставленной цели, непременно её достигнешь".

По мнению психотерапевта Елены Рыхальской, отсутствие радости и удовлетворённости, после того как стремление увенчалось успехом, типично для ситуации, когда стремление это было навязано кем-то со стороны. Не так просто бывает отличить собственные побуждения от "программ", которые мы получаем от близких влиятелей (родителей, наставников, друзей, любимых и др.) и социальной среды. "Очень многие люди всю жизнь движутся не к своим целям, а потраченные на это колоссальные усилия зачастую уходят впустую либо приносят результат, далёкий от желаемого", — говорит Рыхальская. Самое обидное, что даже тот, кому всё-таки удалось достичь чужой цели, принятой за свою, в итоге испытывает чувство опустошённости и разочарования.

Современная массовая культура изобилует позитивными мифами об успехе. Почти все мы в той или иной степени находимся под их влиянием. Это мешает трезво оценивать собственные возможности. Возникает опасная иллюзия того, что наши желания должны формировать окружающую реальность, а если не формируют, значит, с нами что-то не так.

"В современном мире, перенасыщенном историями успеха и разогретом усилиями коучей, постыдным считается даже сказать, что у меня есть желание, которое я неспособен реализовать, — подчёркивает Яковлев. — Такая ситуация воспринимается как неестественная, ненормальная и характеризующая владельца нереализованного желания как лузера или жертву ужасающей несправедливости. Но почему, собственно? Если чего-то очень захотеть, очень постараться, собрать всю волю в кулак, нигде не свернуть с намеченного пути и каждый день неуклонно идти к своей цели, то всё равно можешь не добиться того, чего хочешь. В этом нет ничего зазорного. Реализация желаний, какими бы заветными они ни были, зависит не только от наших усилий, но и от десятков иных факторов, над которыми у нас нет совершенно никакого контроля. Чем больше я верю, что непременно добьюсь своего, тем меньше понимаю, когда пора остановиться, и тем хуже оцениваю риски".

Опасные гуру

Синдром хронической усталости стал одним из самых распространённых в мире психических расстройств. Это цена, которую мы платим за следование социальному стереотипу о том, что в жизни непременно должна быть цель

Следование социальным стереотипам об успехе порой дорого обходится. Среди пациентов Рыхальской немало жертв лидерских тренингов. Их убедили в том, что управленческие способности есть у каждого и тот, кто не ведёт за собой других людей, — неудачник, не сумевший раскрыть собственный потенциал. Классический пример навязанной цели, которая для многих оказалась недостижимой, — стать лидером. Это вызывало боль, становилось причиной разочарований, у некоторых вызывало серьёзные психические расстройства. "В начале 2000-х ко мне шёл поток пациентов с такими проблемами, потому что тренинги личностного роста, заточенные на лидерство, тогда пользовались особой популярностью, — вспоминает Рыхальская. — На приём приходили люди, попросту раздушившие свою жизнь, обесценившие всё хорошее, что в ней было. Им привили, по сути, совершенно неестественное убеждение: если ты не лидер — ты ничто. Тогда их настоящие таланты как будто потеряли смысл. Они перестали видеть другие возможности в жизни, осознавать, что могут добиться многого в совершенно других сферах. Не говоря уже о том, что разучились отдыхать и не давали своей психике восстановиться".

Само по себе целеполагание и вправду может быть полезным для достижения успеха. Оно мотивирует, помогает справиться с ленью и мобилизовать внутренние ресурсы. Цель определяет приоритеты и влияет на каждый наш выбор, даже в мелочах. Провести ещё несколько часов за компьютером или лечь спать пораньше, купить костюм подороже или сэкономить, чтобы вложить деньги во что-то другое, съесть мороженое или обезжиренный йогурт. Все перечисленные и многие другие решения зависят от того, каковы наши цели в данный период. Елена Рыхальская подчёркивает, что период, о котором идёт речь, не может быть слишком продолжительным. Цели нужно ставить максимум на год. Вопрос "Кем вы видите себя через пять лет?" часто задают на собеседованиях, он помогает понять общие представления кандидата о своём будущем, но с точки зрения целеполагания не имеет смысла. "О том, что будет через пять лет, в действительности можно только пофантазировать, — утверждает Рыхальская. — Настоящей целью может быть то, чего реально достичь в ближайшем будущем. Причём я бы рекомендовала сразу разбить её на "подцели" — этапы достижения. Так проще понять, сможете ли вы добиться того, что задумали, и стоит ли тратить на это время и силы".

Источник: focus.ua/

Новости портала «Весь Харьков»