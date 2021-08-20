Чи варто позбавлятися від ліків, термін придатності яких закінчився?

Відразу скажемо: від ліків, термін придатності яких закінчився, все-таки варто позбавлятися. Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), наприклад, настійно це рекомендує. І для такої рекомендації є цілий ряд серйозних причин.

Так, в деяких препаратах з часом можуть почати розмножуватися бактерії. Інші стають пустушками: ви їх п’єте, сподіваючись на лікування, а хвороба прогресує. Треті змінюють хімічний склад і взагалі перетворюються в отруту.

Аргументи FDA звучать логічно. Проте питання прострочених ліків не так однозначний, як здається. І ось чому.

Чому прострочені ліки – не обов’язково погані

Для початку розберемося, що являє собою термін придатності. Це період, протягом якого фармацевтична компанія, що випустила той чи інший препарат, гарантує його безпеку і ефективність. Але ось визначення тривалості цього періоду – штука вельми сумнівна.

Термін придатності в загальних рисах визначають так. Випустивши чергові ліки, виробник фіксує їх характеристики, включаючи хімічний склад і концентрацію діючих речовин, а потім ставить препарат «на полицю». Через рік склад препарату знову аналізується і робиться висновок про його ефективність. Через два роки аналіз повторюється. І так далі.

Проблема в наступному: припустимо, ліки вже три роки лежать «на полиці». Випустити їх в продаж без зазначеного терміну придатності не можна. Однак фармацевтичній компанії банально невигідно відтягувати початок продажів. Тому виробник вказує в якості терміну придатності вже перевірений період – ті самі “3 роки” — і з чистою совістю відправляє препарат в аптеки.

Насправді ліки можуть зберігати свою ефективність і більше трьох років. Але творці це вже не перевіряють.

Фармацевтичні компанії – єдині, у кого є гроші для проведення довгострокових досліджень ефективності ліків. Однак у них немає абсолютно ніяких фінансових стимулів для цього. Лі Кантрелл (Lee Cantrell)

директор відділення Сан-Дієго Токсикологічного центру Каліфорнії

Втім, відомства, у яких є фінансовий стимул для вивчення істинного терміну придатності препаратів, все-таки знаходяться. Це, наприклад, Міністерство оборони США. У 1986‑му спільно з FDA воно почало так звану програму продовження терміну придатності (Shelf — Life Extension Program — скорочено SLEP) – щоб заощадити на витратах, пов’язаних з необхідністю оновлення ліків, які зберігаються в запасниках на випадок надзвичайних ситуацій.

Програма регулярно приносить свої плоди. Наприклад, в 2006‑му в рамках SLEP було перевірено 122 різних ліки, що зберігаються в ідеальних умовах. Термін придатності більшості з них у підсумку продовжили приблизно на чотири роки.

Які прострочені ліки приймати можна, а які-не можна

Ще раз підкреслимо: незважаючи на наведені вище дані, все-таки варто прислухатися до рекомендацій FDA і старанно оновлювати аптечку в міру необхідності. Це не найекономніший, але точно самий здоровий варіант.

Термін придатності-це дата, коли відповідальність за ефективність і безпеку препарату переходить від виробника до споживача. Барбара Старк Бакстер (Barbara Stark Baxter)

доктор медицини коледжу хірургії та терапії Колумбійського університету, Нью-Йорк

Але що робити, якщо, наприклад, у вас розболілася голова, а під рукою тільки прострочений на пару місяців парацетамол? Або страшніше: у вас або когось поруч важка алергічна реакція (той же набряк Квінке), і є навіть шприц-автоінжектор з адреналіном, але термін придатності … колоти чи ні? Давайте розбиратися.

Які ліки з вичерпаним терміном придатності небезпечні

Клінічні дослідження, які підтвердили б небезпеку прострочених ліків, не проводилися. Однак експерти інформаційної бази даних Drugs.com, спираючись на здоровий глузд, настійно рекомендують не вживати після закінчення терміну придатності такі препарати.

Інсулін. Його застосовують для контролю рівня цукру в крові при діабеті. Препарат може змінити свій хімічний склад і як мінімум не допомогти.

Його застосовують для контролю рівня цукру в крові при діабеті. Препарат може змінити свій хімічний склад і як мінімум не допомогти. Оральний нітрогліцерин. Популярний засіб при стенокардії. Після відкриття нітрогліцерин досить швидко втрачає ефективність.

Популярний засіб при стенокардії. Після відкриття нітрогліцерин досить швидко втрачає ефективність. Біологічні препарати. У цю категорію, зокрема, входять вакцини, препарати крові, імуноглобуліни, анатоксини. Їх діючі речовини також швидко руйнуються.

У цю категорію, зокрема, входять вакцини, препарати крові, імуноглобуліни, анатоксини. Їх діючі речовини також швидко руйнуються. Антибіотики з групи тетрациклінів. За деякими даними, після закінчення терміну придатності вони можуть виробляти токсичний метаболіт. Це спірне питання, проте краще не шукати істину, ризикуючи власним здоров’ям.

За деякими даними, після закінчення терміну придатності вони можуть виробляти токсичний метаболіт. Це спірне питання, проте краще не шукати істину, ризикуючи власним здоров’ям. Антибіотики у вигляді суспензій. Після закінчення терміну придатності вони з високою ймовірністю стають марними.

Після закінчення терміну придатності вони з високою ймовірністю стають марними. Очні краплі, назальні спреї та інші препарати з консервантами. Згодом консерванти розпадаються, а значить, в розчині може початися розмноження бактерій.

Згодом консерванти розпадаються, а значить, в розчині може початися розмноження бактерій. Ліки у вигляді ін’єкцій. З ними не варто ризикувати навіть в тому випадку, якщо вміст шприца не змінив зовнішній вигляд. І абсолютно точно від ін’єкцій треба відмовитися, якщо розчин став каламутним, знебарвленим або в ньому з’явився осад.

З ними не варто ризикувати навіть в тому випадку, якщо вміст шприца не змінив зовнішній вигляд. І абсолютно точно від ін’єкцій треба відмовитися, якщо розчин став каламутним, знебарвленим або в ньому з’явився осад. Індивідуально складені препарати. Такі ліки не схвалені FDA, але іноді необхідні. Фармацевт може скомбінувати кілька інгредієнтів, щоб отримати засіб, адаптоване під потреби окремого пацієнта. Індивідуально скомбіновані препарати ні в якому разі не можна приймати після закінчення заявленого лікарем терміну придатності, оскільки їх дія стає непередбачуваним.

Такі ліки не схвалені FDA, але іноді необхідні. Фармацевт може скомбінувати кілька інгредієнтів, щоб отримати засіб, адаптоване під потреби окремого пацієнта. Індивідуально скомбіновані препарати ні в якому разі не можна приймати після закінчення заявленого лікарем терміну придатності, оскільки їх дія стає непередбачуваним. Будь-які ліки, які виглядають старими і зіпсованими. Якщо таблетки кришаться або неприємно пахнуть, розчин помутнів, а мазь або крем висохли — не їжте і не намастіть їх на себе. Це заборонено категорично.

Які ліки з вичерпаним терміном придатності допустимо застосовувати при необхідності

Потенційно список таких препаратів досить широкий. Так, в дослідженні 2012 року вчені проаналізували вісім ліків з 15 активними інгредієнтами, термін придатності яких закінчився 28-40 років тому.

Ми виявили, що деякі з цих препаратів навіть через 40 років після дати їх виготовлення все ще зберігають повну ефективність. Лі Кантрелл (Lee Cantrell)

Можливо, таких “довгограючих” ліків набагато більше. Але ми перерахуємо тільки ті діючі речовини і препарати, щодо яких існують науково встановлені дані.

Парацетамол. Навіть будучи простроченим на багато років, діюча речовина зберігає ефективність на 99%. Дослідники, правда, не ручаються, що всі прострочені таблетки будуть однаково ефективні. Так що якщо перша пігулка не допомагає, все ж не їжте другу.

Навіть будучи простроченим на багато років, діюча речовина зберігає ефективність на 99%. Дослідники, правда, не ручаються, що всі прострочені таблетки будуть однаково ефективні. Так що якщо перша пігулка не допомагає, все ж не їжте другу. Аспірин. Не настільки чарівний, як парацетамол: через 10 років після закінчення терміну придатності аспірин втрачає 99% своєї ефективності. Але от якщо пройшло всього 1-2 роки, а іншого болезаспокійливого під рукою немає (але дуже треба!), можна спробувати підлікуватися і такою пігулкою. До речі, є лайфхак, який дозволяє розпізнати препарат, який однозначно зіпсувався: негідний аспірин розпадається на складові і починає неприємно пахнути оцтовою кислотою. Приймати такий засіб абсолютно точно марно.

Не настільки чарівний, як парацетамол: через 10 років після закінчення терміну придатності аспірин втрачає 99% своєї ефективності. Але от якщо пройшло всього 1-2 роки, а іншого болезаспокійливого під рукою немає (але дуже треба!), можна спробувати підлікуватися і такою пігулкою. До речі, є лайфхак, який дозволяє розпізнати препарат, який однозначно зіпсувався: негідний аспірин розпадається на складові і починає неприємно пахнути оцтовою кислотою. Приймати такий засіб абсолютно точно марно. Кодеїн. Строго рецептурне речовина, що володіє протикашльовою дією. Навіть будучи глибоко простроченим, зберігає свою ефективність більш ніж на 90%.

Строго рецептурне речовина, що володіє протикашльовою дією. Навіть будучи глибоко простроченим, зберігає свою ефективність більш ніж на 90%. Антигістамінні, зокрема на основі лоратадину. Видання Men’s Health наводить дані про те, що лоратадин успішно пережив стрес‑тести: його нагрівали протягом 6 годин при температурі 70 °С, і добу маринували під прямими сонячними променями. Після таких жорстких експериментів “вижило” 99% діючої речовини. Це означає, що лоратадин з високою ймовірністю збереже ефективність і довгий час після закінчення терміну придатності.

Видання Men’s Health наводить дані про те, що лоратадин успішно пережив стрес‑тести: його нагрівали протягом 6 годин при температурі 70 °С, і добу маринували під прямими сонячними променями. Після таких жорстких експериментів “вижило” 99% діючої речовини. Це означає, що лоратадин з високою ймовірністю збереже ефективність і довгий час після закінчення терміну придатності. EpiPens. Це дорогі автоінжектори адреналіну, які застосовуються для купірування смертельно небезпечних алергічних реакцій. В одному дослідженні було виявлено, що через 4 роки після закінчення терміну придатності EpiPens зберегли свою ефективність на 84%. Це не рекордний показник і не карт‑бланш, що знімає необхідність купувати новий автоінжектор замість простроченого. Це просто інформація: у надзвичайній ситуації прострочений EpiPen все ж краще, ніж нічого.

Після згадки EpiPen треба сказати про важливе: експериментувати з терміном придатності ліків допустимо лише в тих випадках, коли від цих ліків не залежить ваше життя. Якщо ви все-таки дорожите своїм здоров’ям, оновлюйте аптечку своєчасно.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»