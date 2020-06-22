Что такое эмоциональное выгорание и как вернуться в нормальное состояние: пять шагов
Эмоциональное выгорание, которое проявляется в нарастающем эмоциональном истощении – явление не редкое и требует большой работы над собой, чтобы вернуться к нормальной жизни, полной энергии, радости и желания что-то делать. Нейропсихолог Ирина Золотаревич назвала главные этапы выгорания и методы выхода из этого состояния.
По ее словам, выгорание наступает не сразу, а иногда, распознать его можно уже тогда, когда это почти депрессия.
Для ранней диагностики эмоционального выгорания нейропсихолог назвала пять стадий:
- Энтузиазм – работа на подъеме 24 часа в сутки
- Стабильный режим
- Фрустрация – перепады настроения, сомнения, раздражительность.
- Усталость – однообразие, утомление.
- Безразличие – формальный подход.
"Если вы на этапе 5, вам не хочется ничего, и один из признаков – зависание: вы подолгу читаете соцсети, раскладываете пасьянсы, смотрите в одну точку", – поясняет эксперт.
Нейропсихолог назвала пять шагов, которые позволят вам вернуться в нормальное состояние:
- Оставляем рабочие проблемы на работе. Как? С помощью одежды. Возвращаясь с работы домой, переодевайтесь. Сразу. В любимое, удобное и красивое. А если вы мама в декрете, тогда тем более важно найти, что можно с себя "снять", чтобы "выйти на перерыв".
- Подключаем физические нагрузки. Прочувствуйте свое тело и каждую мышцу.
- Договариваемся с партнерами о разделении полномочий. Не тянем все на себе. Делегируйте свои обязанности на других членов семьи.⠀
- Избавьтесь от чувства вины за несделанное.
- Проходим короткие обучающие программы, чтобы научиться чему-то новому. Переключение мозга на новые задачи помогает отдохнуть и зарядиться, пояснила Ирина.
Источник: www.segodnya.ua/