Дмитрий Карпачев: "Депрессия – это отсутствие удовольствия"

- Что такое депрессия? Каковы ее признаки?

- Если не обращать внимания на физиологию этого процесса, то депрессия – это отсутствие радости. Если вас в жизни ничего не радует и это продолжается уже достаточно долго, то можно сказать, что вы находитесь в депрессивном состоянии.

- Но депрессия – это клиническое заболевание?

- Да, депрессия – это клиническое заболевание, но мы же не можем сейчас говорить об этом, люди не могут сами диагностировать клинические заболевания. Однако нужно понимать следующее, если в вашей жизни плохое настроение длится уже несколько недель, вероятнее это не просто плохое настроение, а настоящая депрессия. Плохое настроение – это то, что может длиться вечер, пару дней, после какого-либо неприятного события. Если же это плохое настроение не может быть вами скорректировано, то это говорит о том, что вы не способны привнести в свою жизнь радость.

Если в вашей жизни нет радости, то у вас депрессия

По сути, радость или грусть – это вопрос нашего восприятия. Например, я попрошу вас назвать пять недостатков онлайн-обучения, и вы их назовете, если я попрошу вас назвать пять плюсов обучения, вы их тоже назовете, правда? Любое событие, которое случается в вашей жизни, само по себе нейтральное. Это вы видите в нем плохое или хорошее. И депрессия – это неспособность видеть хорошее. Когда вы полностью погружены в негатив и игнорируете практически все, что происходит в вашей жизни. Допустим, вы попали в аварию и у вас оторвало ногу. Да, это плохо, но хорошо, что вы все-таки остались живы. Такой подход позволяет быть в тонусе. А если мы не способны замечать хорошее, то это говорит о депрессивном состояние. Чтобы не рассказывать физиологию этого процесса, о неработающем серотонине, вот вам очень простой диагноз: если в вашей жизни нет радости, то у вас депрессия.

- Но бывают разные стадии депрессии ...

- Есть стадии, в рамках которых человек сам не в состоянии справиться, поэтому ему нужно обращаться за помощью. Если мы говорим о депрессии как диагнозе, то она лечится медикаментозно. Это не к психологу, а к психиатру, который назначит правильные таблетки, которые помогут вернуть себя в тонус. А уже потом должны быть консультации с психологом, который разъяснит вам причины такого состояния. Потому что обычно все происходит "по нарастающей". Например, 85% женщин не высыпаются, находясь в состоянии хронической усталости. Если человек находится в состоянии физиологической усталости, то он не может регулировать свои эмоциональные реакции.

- Усталость может стать одной из причин депрессии?

- Это один из путей к депрессии, если вы физически устали, потому что депрессия – это эмоции. А эмоции – это просто работа нашей эндокринной системы. Если вы неделю будете спать по 2:00, то вы упадете в депрессию. Депрессия может быть похожа на эмоциональное выгорание, на апатию, но это такие тонкие настройки, которые на широкий круг можно не выносить. Какая разница что это у вас: психоэмоциональное выгорание или депрессия? Вам плохо, и это главное, и надо, чтобы вам было хорошо.

- Можем ли мы говорить о том, что есть люди более или менее склонны к депрессии? Например, пессимисты и оптимисты.

- Мы можем говорить о том, что, меланхолики, люди со слабым типом нервной системы, более склонны впадать в депрессивное состояние. Мы можем говорить, что у холериков вход в депрессию тоже может быть более энергичным, но для этого нужно, чтобы человек понимал тип своей нервной системы. Если человек знает, что по типу темперамента он меланхолик, то вероятность почувствовать депрессию у него выше, поэтому ему нужно быть более внимательным к моментам, которые истощают.

Главные причины депрессии – это эмоциональное истощение, когда человек устал физически и эмоционально

А эмоции как мышцы: находясь в высоком эмоциональном тонусе, когда чувствуем достаточно длительное время пиковые эмоции – независимо от того, радостные они или отрицательные – нервная система просто устает, наступает состояние апатии, когда тебя ничего не радует и не вдохновляет. Если бы это были приятные эмоции, тогда после состояния апатии можно быстро прийти в тонус, так как послевкусие останется. Если же два дня скандалить с близким человеком, то это состояние апатии может перерасти в депрессивное.

- Какие первые шаги, если человек находится в депрессии?

- Шаги достаточно просты. К сожалению, на них мало кто согласится. Только вы диагностируете в себе психоэмоциональную усталость, первое, что необходимо сделать, – это начать отдыхать. Делать то, что нравится: хочешь спать – ложись, отсыпайся и т.д. Нужно наполнить свою жизнь приятностями, потому что депрессия – это отсутствие удовольствия. Обязательными являются пешие прогулки. Депрессия – это симптом заболевания. Если у человека инфаркт, она же не пойдет на работу. А депрессия постепенно входит в нашу жизнь и для некоторых считается вполне нормальным состоянием. Нужно понимать, что ты важнее, чем твоя работа, потому что с работы тебя уволят, если увидят твое депрессивное состояние.

- Как заботиться о себе, чтобы предупредить депрессию?

- Радоваться! Нужно планировать не только совещание, не только закупки в супермаркете, нужно планировать отдых и удовольствие. Каждую пятницу вечером необходимо планировать удовольствие на выходные.

- Если у близкого человека симптомы депрессии, как найти подход и поговорить с ним об этом?

- Вытянуть его на приятное времяпрепровождение. И когда состояние человека улучшится, поговорить с ним, потому что в депрессивном состоянии человеку не хочется ничего, в том числе и разговаривать.

- Как уговорить человека обратиться к психологу?

- У нас в стране нет культуры психологической помощи, потому что все думают, что могут справиться самостоятельно. Но мы следим за своей физической гигиеной, мы моемся, чистим зубы, делаем маникюр и т.д. А почему? Потому что в результате нашей жизни тело изнашивается. Но мы не обращаем внимание на результат эмоциональный, когда мы не смогли ответить директору, считая его самодуром. И это внутреннее напряжение внутри нас мы приносим домой, дальше мы отругали своего ребенка и к этому добавилось чувство вины...

Психотерапия – это эмоциональная гигиена

Психотерапия – это эмоциональная гигиена, это приведение своих эмоций и мыслей в порядок. Если ты замечаешь, что у тебя выпала пломба – иди к стоматологу, если у тебя выпала эмоциональная пломба – ты не можешь нормально радоваться, поэтому нужно обратиться к специалисту. Лучший вариант – ходить к психологу не тогда, когда депрессия, а до того момента. Не надо запускать ситуацию. Если вы чувствуете приход плохого настроения и не можете себе помочь сами, тогда обращайтесь к специалисту.

- Что нужно знать о депрессии всем?

- Депрессия – это как ОРВИ, она везде и она может случиться с нами в любой момент. Но как и с ОРВИ, профилактика –лучше лечения. Нужно закалять свой психоиммунитет, принимая витамины радости и удовольствия.

Источник: www.segodnya.ua

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