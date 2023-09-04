Екстрена контрацепція без рецептів – за чи проти.

31 серпня на сайті Кабміну зʼявилась відповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на петицію "Забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції".

Її авторки стверджують, що реалізація таких препаратів за рецептом є порушенням репродуктивних прав жінок.

Ми поговорили з авторкою тексту петиції, лікарями та секс-просвітницями, щодо того – чи варто переводити ці препарати до класу безрецептурних.

Є аргументи як за, так і проти. "За" свідчить практика 23 країн Європейського Союзу, де екстрена контрацепція реалізується без рецептів. Однак, аби запобігти зловживанню ЕК, потрібно ввести відповідну сексуальну освіту в школі.

"Проти" лікарі, які хотіли б запобігти прийому ЕК після кожного незахищеного статевого акту або неправильному застосуванню препаратів.

Джерело: https://t.me/liganet/30755

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