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Брехня: Новий пакет допомоги від США – згубний для українців, він перетворює українців у непотрібних істот. Такий наратив поширює ворожа пропаганда.

Правда: Пакет допомоги від США дозволить Україні суттєво зміцнити свою позицію на полі бою.

росіяни до останнього сподівалися, що Конгрес провалить голосування за відновлення допомоги Україні, а тепер намагаються імпровізувати, переконуючи українців (та й самих себе) в тому, що допомога США лише погіршить становище і призведе до катастрофи.

Насправді ж, єдині, хто постраждає від американської допомоги – це самі окупанти.

Що ж стосується автора брехливого твердження, – Грега Вайнера – то він, по-перше, ніякий не політолог-американіст, а бізнесмен російського походження (справжнє ім’я – Григорій Вінніков), який у 1990-х роках мав у США туристичну фірму. Потім повернувся до рідного Санкт-Петербурга і тепер працює «балакучою головою» для російських та проросійських медіа, озвучуючи пропагандистські наративи.

Джерело: https://t.me/spravdi/38371

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