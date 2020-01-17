Фахівці обласного центру служби крові б’ють тривогу – не вистачає донорів (відео)

На Харківщині не вистачає донорів. Про це заявили фахівці обласного центру служби крові. Вони пояснили: люди не здавали кров, бо довго відпочивали та відновлювалися після новорічних свят.

32-річний Олександр Долматович черговий раз прийшов здавати кров. Згадує: вперше став донором у 2010. Тоді його другу знадобилося переливання. Чоловік зазначає, що до процедури необхідно ретельно готуватися.

Олександр Долматович, донор крові

Не употреблять жирную пищу никакую перед сдачей крови, алкоголя, нормально высыпаться, и вести вообще здоровый образ жизни. В первый день после сдачи и во второй нельзя никаких физических нагрузок. И нормально спать и отдыхать.

Дмитро здає кров у центрі вже більше 5 років. Чоловік каже, що після процедури організму треба відновитися. Для цього лікарі рекомендують вживати шоколад та у невеликій кількості – червоне вино.

Дмитро, донор крові

Если я плазму сдаю, то раз в 2 недели можно сдавать. Если кровь, то раз в 2 месяца. Кровь обновляется. Получается кровь забирается и новая вырабатывается в организме.

Фахівці центру показують медичне обладнання, завдяки якому в зібраному матеріалі виявляють віруси гепатиту A, B, C та ВІЛ . Кажуть, що для перевірки однієї пробирки з кров’ю необхідно 2 хвилини. А всю партію зі 150 доз апарат обробляє за півгодини.

Головний лікар обласної служби крові Вадим Яворський бідкається: після новорічних свят кількість донорів зменшилася. Адже люди відновлювалися після святкувань та відпочивали у відпустках. Але цьогоріч є ще одна причина, через що ситуація погіршилася, додає чоловік.

Вадим Яворський, головний лікар Харківського обласного центру служби крові

Останніми місяцями в Харкові почав працювати плазмоцентр, який як раз і переорієнтовує донорів на себе. Відрізняється принципово тим, що цей приватний плазмоцентр проводить суттєве фінансове заохочення.

За словами Яворського, наразі використовують запаси крові, які заготували перед новорічними святами. Тож, для людей, які потребують переливання, матеріалу вистачає. Одна з пацієнток – Олена.

Олена, пацієнтка Харківського обласного центру служби крові

Я ожидаю переливания крови. Лежу четвертый день. Ну, сделают операцию, побуду. Снимут швы и домой, всё.

Спеціалісти центру зазначають: якщо раніше за день збирали до 300 доз крові, то зараз трохи більше сотні 110.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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