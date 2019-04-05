Горькая правда. Ученые определили связь между садистскими наклонностями и предпочтениями в еде

Австрийские ученые определили связь между антисоциальными чертами личности и предпочтениями в еде.

В ходе исследования ученые Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца изучали вкусовые предпочтения 1000 человек и их личностные черты, пишет Independent.

Респонденты прошли серию тестов для определения антисоциальных черт личности, включая садизм, нарциссизм и психопатию, а также указали свои предпочтения в еде.

В результате ученым удалось установить, что те респонденты, которые отдавали предпочтение крепкому черному кофе и в целом продуктам питания с ярко-выраженным горьким вкусом, были более враждебными людьми. Кроме того, эта группа респондентов была склонна к повседневному садизму и получала удовольствие от умеренного причинения боли другим людям.

Исследователи отметили, что, помимо черного кофе, группа респондентов с психопатическими и садистскими наклонностями также любила употреблять такие продукты с ярко-выраженным вкусом, как редис и сельдерей.

Источник: style.nv.ua

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