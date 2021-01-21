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Харьковщина получит более 124 тысяч экспресс-тестов

Харьковщина получит более 124 тысяч экспресс-тестов

На сегодня в область поступил первый транш – 14000 «быстрых» тестов.

Об этом журналистам сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук, – передает пресс-служба ХОГА.

По его информации, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Украины от 11 января 2021 №19 для Харьковской области распределены 124300 экспресс-тестов для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2.

«На сегодня в область поступил первый транш – 14000 «быстрых» тестов, которые используются в поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи, куда обращаются пациенты с признаками респираторной болезни. Если «быстрый» тест дает положительный результат – проводится ПЦР-исследование», – отметил Геннадий Бондарчук.

Именно этот механизм тестирования является поводом для уменьшения количества ПЦР-исследований, проводимых в Харьковской области.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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