Хронически опаздывающие люди живут дольше – ученые

Согласно данным научных исследований, люди, которые всегда опаздывают, живут дольше и счастливее, чем пунктуальные. По мнению специалистов, человек, который постоянно не соблюдает временные рамки, более оптимистичен и многозадачен.

Как утверждают ученые, хроническое опоздание человека на самом деле является индикатором его позитивного будущего. Люди, которые всегда опаздывают зачастую меньше подвержены стрессу, более оптимистично смотрят на мир, что, в конечном итоге, приводит к снижению артериального давления, улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, уменьшению шансов «заполучить» инсульт и депрессию. Все перечисленные факторы – ключ к долгой и здоровой жизни.

Кроме того, хронически опаздывающие люди – оптимисты. Они искренне верят, что могут втиснуть в любые временные рамки все важные дела.

«Оптимизм помогает людям справляться с болезнями и восстанавливаться после операции, — говорится с статье Harvard Health Publishing. — Еще более впечатляющим является влияние позитивного настроя на общее состояние здоровья и долголетие. Согласно данным исследований, позитивное отношение к жизни значительно снижает риск преждевременной смерти».

Психолог Джефф Конте, проведя исследования в начале 2000-х, выяснил, что хронически опаздывающие люди обычно многозадачные, а также быстрее принимают верные решения. Во многом это связано с тем, что такому типу людей приходится думать на ходу, интенсивнее задействуя свой мозг.

Источник: proman.com.ua

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