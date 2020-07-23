Искренняя брань повышает болевой порог

Но это работает только с настоящей бранью, как показывает эксперимент.

Выкрикивая традиционное «fuck», испытуемые выдерживали боль от холода дольше. Зато новообразованная непристойная лексика — «fouch» и «twizpipe» — не продемонстрировали эффекта болевого ослабления.

С детства нас учат, что определенные слова — неприличные: «Так говорить нельзя» — объясняют родители. Несмотря на это, брань распространена практически во всех языках и культурах — и, очевидно, не без причины. Ведь языковое «нарушение табу» считается бессознательным, но надежным методом снизить уровень стресса, ослабить страх и боль. На самом деле, эксперименты доказывают, что ругань может облегчить субъективную боль и повышать болевой порог.

Но почему? Согласно теории, эмоции, связанные с употреблением непристойной лексики, осуществляют обезболивающий эффект. Измерения показывают, что произнесение бранных слов повышает частоту сердцебиения и проводимость кожи — это два признака указывают на эмоциональное возбуждение. Также предполагают, что ругань может просто отвлекать: когда неприличия считают веселыми или оригинальными, они могут привлекать внимание, отвлекая от боли.

Эту гипотезу проверили Ричард Стефенс (Richard Stephens) и Олли Робертсон (Olly Robertson) из британского Кильского университета. В своем эксперименте ученые сравнили эффект употребления бранного слова «fuck» и придуманных ими, вместе с языковыми специалистами Эммой Берн и Джонатаном Грином, слов-заменителей «fouch» и «twizpipe».

«После длительных дискуссий, — объяснила Берн, — мы решили, что twizpipe и fouch — лучшие социально приемлемые бранные слова, поскольку они должным образом имитируют настоящую брань: twizpipe отражает шутливую стихию брани, тогда как fouch — строгий и лаконичный, подобно известному четырехбуквенному слову».

92 подопытных обоего пола должны были держать руку в ледяной ванне, повторяя или бранные, или нейтральные слова. Им измеряли пульс и время, в течение которого рука находилась в воде. Кроме того, ученые просили говорить, когда у участников эксперимента начинало болеть и насколько сильным была боль, которую они испытывали. После болевых тестов испытуемые должны были оценить потенциал слов, которые они употребляли, и определить их эмоциональную силу, остроумие и эффект отвлечения.

Оказалось: искренняя брань с классическим «fuck» была эффективной. Она повысила терпимость к боли на 33%, а болевой порог участников — на 32%. Параллельно с этим росла частота сердцебиения и признаки эмоционального возбуждения. «Это подтверждает предыдущие результаты, которые продемонстрировали положительное влияние ругательства на болевые ощущения», — сообщили Стивенс и Робертсон.

В отличие от этого, искусственные бранные слова «fouch» и «twizpipe» оказались в основном лишенными влияния: их эффект на болевой порог и болевую терпимость не отличался существенно от того, который давали нейтральные слова. «Интересно, что оба искусственных слова называли в большей степени эмоционально окрашенными и остроумными, чем нейтральные слова», — сказали ученые. Но своим эффектом отвлечения они не отличались от контрольных слов.

Что это значит? Эффективны только действительно плохие слова. Приукрашенные высказывания и слова-заменители, как «черт», не способны сильно подавлять стресс и боль. «Наши результаты показывают, что дело не в поверхностных признаках таких слов — например, не в их звучании», — сказал Стивенс. Также дело не в отвлечении внимания, объясняют ученые результаты эксперимента.

«За положительным эффектом скрывается нечто более глубокое — вероятно, оно родом из нашего детства», — пояснил Стивенс. Психологи исходят из того, что классические приказы избегать определенных слов усиливают их эмоциональное воздействие. И случаи нарушения табу оказываются в определенной степени катарсисом.

Тем не менее, на уровне сознания испытуемые не понимают этого эффекта, на что указывают их оценки слов. Поэтому им кажется очевидным: ругань исцеляет и может смягчать боль. Но как именно этот эффект происходит и где расположены психологические и неврологические корни этого влияния, остается невыясненным.

Источник: psyfactor.org/

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