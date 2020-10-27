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Как узнать, любит ли тебя муж

Как узнать, любит ли тебя муж

Для каждой женщины, особенно супруги, положительный ответ на вопрос «Ты меня любишь?» имеет очень большое значение. Поэтому, совсем не удивительно, что почувствовав некий холод в отношениях, женщина начинает задумываться о том, любит ли меня муж.

Очень важно понять, что каждый мужчина демонстрирует свои чувства по-своему: кто-то дарит цветы и подарки, кто-то устраивает приятные сюрпризы, а кто-то радует свою вторую половинку ласковыми и теплыми словами. Также есть мужчины, которым нелегко дается романтика, но это не значит, что они не умеют любить.

Помните, что самый главный показатель любви мужчины к женщине – его поступки. Однако не стоит на этом зацикливаться и специально создавать различные ситуации, в которых можно испытать его чувства. Просто приглядывайтесь к мужу, ведь в повседневные дни он будет вести себя естественнее, чем в запланированной вами ситуации.

Муж испытывает к вам настоящие чувства, если:

  • Он искренне заботится о вас, ухаживает за вами, помогает по хозяйству, следит за ребенком.
  • Он часто интересуется тем, как прошел ваш день.
  • Муж вас любит, если ему не безразлично ваше личное мнение. Он пойдет на любые уступки и сделает все, чтобы вы остались довольны. А в ссорах с другими людьми он станет на вашу сторону и попробует во всем разобраться.
  • Ваш муж любит вас, если через годы вашей совместной жизни он так же, как и раньше нежно прикасается к вам, обнимает, целует, ревнует и боится потерять.
  • Даже при возникновении маленькой ссоры он улыбнется и скажет, что ему нравится, как вы мило хмурите брови и злитесь. В таком случае можете быть полностью уверены в том, что муж вас по-прежнему очень сильно любит.

Но не стоит расстраиваться, если ваш супруг не проявляет к вам никаких вышеуказанных признаков. Это еще ничего не значит! Возможно, он просто по натуре слишком застенчивый, скрытый или замкнутый в себе человек.

Чтобы полностью рассеять все сомнения и больше не задумываться над тем, любит ли меня муж, нужно выбрать подходящий момент и спросить это у него самого. Просто поговорите с ним, когда он не будет зол или чем-то занят.

В заключение

Любите своего мужчину, заботьтесь о нем и время от времени наблюдайте за его поступками, чтобы не пропустить ни радостные, ни тревожные знаки, которые говорят о его чувствах к вам. Желаем вам бесконечного счастья и волшебной любви!

Источник: 29mod.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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