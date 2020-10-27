Как узнать, любит ли тебя муж
Для каждой женщины, особенно супруги, положительный ответ на вопрос «Ты меня любишь?» имеет очень большое значение. Поэтому, совсем не удивительно, что почувствовав некий холод в отношениях, женщина начинает задумываться о том, любит ли меня муж.
Очень важно понять, что каждый мужчина демонстрирует свои чувства по-своему: кто-то дарит цветы и подарки, кто-то устраивает приятные сюрпризы, а кто-то радует свою вторую половинку ласковыми и теплыми словами. Также есть мужчины, которым нелегко дается романтика, но это не значит, что они не умеют любить.
Помните, что самый главный показатель любви мужчины к женщине – его поступки. Однако не стоит на этом зацикливаться и специально создавать различные ситуации, в которых можно испытать его чувства. Просто приглядывайтесь к мужу, ведь в повседневные дни он будет вести себя естественнее, чем в запланированной вами ситуации.
Муж испытывает к вам настоящие чувства, если:
- Он искренне заботится о вас, ухаживает за вами, помогает по хозяйству, следит за ребенком.
- Он часто интересуется тем, как прошел ваш день.
- Муж вас любит, если ему не безразлично ваше личное мнение. Он пойдет на любые уступки и сделает все, чтобы вы остались довольны. А в ссорах с другими людьми он станет на вашу сторону и попробует во всем разобраться.
- Ваш муж любит вас, если через годы вашей совместной жизни он так же, как и раньше нежно прикасается к вам, обнимает, целует, ревнует и боится потерять.
- Даже при возникновении маленькой ссоры он улыбнется и скажет, что ему нравится, как вы мило хмурите брови и злитесь. В таком случае можете быть полностью уверены в том, что муж вас по-прежнему очень сильно любит.
Но не стоит расстраиваться, если ваш супруг не проявляет к вам никаких вышеуказанных признаков. Это еще ничего не значит! Возможно, он просто по натуре слишком застенчивый, скрытый или замкнутый в себе человек.
Чтобы полностью рассеять все сомнения и больше не задумываться над тем, любит ли меня муж, нужно выбрать подходящий момент и спросить это у него самого. Просто поговорите с ним, когда он не будет зол или чем-то занят.
В заключение
Любите своего мужчину, заботьтесь о нем и время от времени наблюдайте за его поступками, чтобы не пропустить ни радостные, ни тревожные знаки, которые говорят о его чувствах к вам. Желаем вам бесконечного счастья и волшебной любви!
Источник: 29mod.com/