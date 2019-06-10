Какими болезнями грозит обида и как это работает

Время от времени человек обижается и причин тому может быть множество. Вот только если это чувство овладевает вами постоянно, и вы не можете с ним совладать, тогда вы под угрозой заболеть.

Сама по себе обида – это сочетание двух эмоций – печали и злости. Именно поэтому мы все реагируем на обиды по-разному: одни выплескивают негатив на окружающих – кричат и злятся, другие грустят, плачут, замыкаются в себе, а третьи улыбаются, несмотря на невзгоды, и прячут переживания глубоко внутри.

Эмоциональный сбой

Наша привычная реакция на обиду зависит от родительских установок, которые мы усвоили еще в детстве. Запрет на злость "Девочки так себя не ведут", "Не ори!", "Мне стыдно за тебя". Подобные фразы не позволяют ребенку учиться давать отпор обидчику, отстаивать собственные интересы, выстраивать границы. Это делает тебя беззащитной, слабой и ранимой.

Запрет на грусть

"Что ты нюни распустила", "Ну поплачь-поплачь", "Фу, как некрасиво". Тебя лишают возможности взять паузу и проститься с нереализованными планами, идеями и желаниями, отпустить прошлое. В итоге ты можешь стать чрезмерно резкой, импульсивной и жесткой.

Запрет на эмоции в целом

"Нужно сохранять лицо", "Веди себя прилично". Так тебя постепенно превращают в робота, который должен быть совершенным – сильным, успешным и состоявшимся, терпеть все невзгоды и при этом держать марку. Ты не только не понимаешь, чего хочешь (поскольку эмоции помогают распознать наши истинные желания), но и живешь не своей жизнью, не давая переживаниям выйти наружу, сохраняя внешне спокойный и невозмутимый вид.

Кроме эмоций в обиде кроется желание того, чтобы другой человек сделал что-то вместо тебя. Это состояние пассивной жертвы обстоятельств, которую якобы несправедливо обделили. На ее взгляд, она ничего поделать не может, поэтому ждет, что мир падет у ее ног – и все изменится.

Например: ты требуешь от партнера поддержки, заботы и любви, но сама не проявляешь их ни по отношению к нему, ни по отношению к себе. Настаиваешь, чтобы муж обеспечивал тебя, получив таким образом возможность самой жить в свое удовольствие. Это позиция ребенка, которому хочется получить желаемое, не прилагая собственных усилий. А когда ему этого не дают – обижается. В каждом из нас живет Ребенок. Однако после первой эмоциональной реакции (гнева или слез) на чьи-то слова или действия стоит включить своего внутреннего Взрослого, который скажет: "Мне это было неприятно. Уверена, ты не собирался меня обижать". Так можно прояснить ситуацию и найти конструктивное зерно. Это уже позиция зрелой личности, которая умеет решать проблемы.

Три типа обид

Манипуляция

Намеренное выпячивание обиды с целью получить желаемое, а также вызвать чувство вины у своего обидчика. Часто мы сами не осознаем, что обижаемся наигранно, ведь подобная реакция появляется у нас еще в детстве. Ребенок, чтобы получить желаемое, дуется демонстративно, чтобы все это заметили и кинулись выполнять его требования. Если же на него не обращают внимания, то он может легко забыть о своей обиде и переключиться на что-то другое. Со временем такая манипуляция входит в привычку, поэтому нам сложно себя контролировать. Мы воспринимает свою обиду как нечто "реальное" и "искреннее".

Определи истинные желания. Подумай, что ты на самом деле хочешь получить от человека, когда изображаешь из себя обиженную девочку. Затем постарайся четко сформулировать желаемое в виде просьбы.

Используй "Я-высказывания". Чаще мы говорим не о себе, а упрекаем других: "Ты меня раздражаешь", "Ты делаешь…" Вместо этого научись говорить о своих чувствах и желаниях: "Мне кажется, что меня не ценят, когда…", "Я злюсь, если…", "Я хочу…"

Неумение прощать

Это неосознанная манипуляция, которая является причиной большинства наших обид. Человек сам не понимает, на что и зачем он обиделся. Зато точно знает, как другому загладить свою вину. Такое поведение встречается у тех, кто не научился отпускать прошлое. Они живут по принципу: "Все в дом, авось, пригодится". Да-да, не удивляйся! Чрезмерное накопительство проявляется не только на физическом уровне, но и на психологическом: "Следи за всем и всеми, ведь тебя могут обмануть", "Нельзя ничего забывать", "Нужно держать руку на пульсе".

Разреши себе чувствовать. Не бойся делиться своими переживаниями, проявлять свои эмоции. Это поможет тебе переосмыслить происходящее и избавиться от обиды. Сделай вывод и забудь. Попробуй из неприятной ситуации вынести что-то полезное для себя. Если человек тебя обидел – значит, он задел за больное, и нужно понять, почему сказанное тебя так зацепило. Думай не о том, почему ОН так поступил, а о том, почему Я так отреагировала. Как только ты поймешь причину и сделаешь правильный вывод – сможешь отпустить эмоции и спокойно жить.

Обманутые ожидания

Человек чего-то очень хотел, но в итоге так и не получил желаемое. Человек ждет, когда золотая рыбка исполнит его желания. Такое поведение характерно для избалованных детей, у которых выработалось стойкое убеждение, что все вокруг им должны.

Поэтому они сами ничего не умеют делать, в том числе и принимать решения, и учиться не хотят. Не ожидай, что другие прочтут твои мысли. Окружающие понятия не имеют, что ты чувствуешь, думаешь, а, следовательно, не могут волшебным образом догадаться, чего ты хочешь и на что обиделась. Начни открыто разговаривать с людьми. Не требуй с тобой соглашаться.

Даже если ты честно сообщаешь о своих желаниях, помни, что у другого человека есть право отказать тебе, ведь он не обязан выполнять все твои просьбы и прихоти. Кстати, тебе самой стоит научиться говорить "нет" таким образом, чтобы при этом никого не задевать и не оскорблять. Так ты сможешь выстраивать границы между собой и окружающими, вступать в конструктивный диалог и брать ответственность за собственные желания на себя.

Психосоматика

Накапливать обиды опасно, ведь они буквально съедают тебя изнутри, провоцируя развитие различных заболеваний. Обнаружить "слабое место" помогут твои излюбленные фразы и особенности поведения:

Обобщенная неосознанная обида: "Меня что-то гложет", "Отравляет жизнь", "Надоело до смерти" — онкология

Вынашивание и накопление обид: "Моя чаша терпения уже переполнилась", "Осадок остался", "На душе камень лежит" — мочекаменная болезнь

Невысказанная обида: "Ком в горле стоит", "Поперек горла", "Кость в горле" — бронхит, астма

Нежелание взглянуть правде в глаза: "Глаза б мои не видели", "Больно смотреть" — ухудшение зрения, катаракта, глаукома

Постоянное и плохо сдерживаемое раздражение: "Меня аж колотит", "Терпение лопнуло" — гипертоническая болезнь

Манипулятивная обида: "Сердце разрывается", "Словно ножом по сердцу" — сбои в работе сердечно-сосудистой системы

Защита от несправедливой критики и нападок: "Выбил почву из-под ног", "Аж ноги подкосились" — артрит

Обида на родителей, контролирующих тебя: "Я тоже имею вес", "Со мной нужно считаться" — ожирение

Запрет на проявление чувств: "Надоело до тошноты", "Сыт по горло", "С души воротит" — анорексия

Эгоизм и нежелание принимать партнера: "Я это не перевариваю", "Ты у меня в печенках сидишь" — проблемы с ЖКТ

Источник: www.segodnya.ua

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