Канбан сделает вас организованнее и улучшит самочувствие

Кевин Палликуннел никогда не отличался организованностью. Во время учебы ему было непросто помнить про все задания и выполнять их в срок, из-за чего он часто нервничал. Когда Кевин стал разработчиком, он узнал о канбане.

Этот метод планирования предусматривает, что задачи формулируются и расставляются на канбан-доске по категориям «сделать», «в процессе» и «сделано» в зависимости от степени готовности. Кевин использовал канбан на работе и в повседневной жизни. Он рассказывает, как канбан может помочь обычному человеку.

Учитывать незапланированные задачи

Сначала меня пугала мысль о необходимости записывать все, что нужно сделать. Тем более что большие задачи приходилось разбивать на индивидуальные задания. Но как только я начал продумывать все заранее, недостатки или неожиданные задачи начали появляться на этапе планирования, а не во время работы. Это помогало, потому что я знал, чего ожидать.

Также это помогает лучше понять, сколько времени займет проект и следует ли изменить к нему подход из-за проблем, которые с ним могут возникнуть.

Следить за прогрессом

Этот пункт, как и предыдущий, помогает лучше отслеживать статус проектов, потому что дает возможность рассчитать, сколько времени потребуется на их завершение. Кроме того, так можно видеть статус проекта исходя из процента выполненных задач.

Отслеживание прогресса важно и для того, чтобы не забыть завершать проекты. Канбан позволяет фиксировать задачи в письменном виде. Поэтому, если вы решите отказаться от работы над проектом, придется осознанно удалить его. Так получится отслеживать, сколько проектов находится в работе и насколько они близки к завершению.

Чувствовать себя лучше

Проставлять галочки напротив выполненных дел очень приятно. Завершая групповой проект, мы обычно поздравляем и хвалим друг друга. С личными задачами ситуация сложнее, но, используя канбан, мы получаем определенный момент, в который мы можем поздравить себя. Перемещая задачи в категорию «сделано», мы получаем порцию дофамина.

Источник: nafone.com/

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