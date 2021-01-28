Кого вакцинуватимуть на Харківщині від COVID-19 у першу чергу

Станом на 27 січня в Харківській області сформовано перелік осіб, яких вакцинуватимуть від COVID-19 під час першої хвилі.

Про це під час брифінгу розповів заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук.

— Вакцинація від COVID-19 проводитиметься в Україні у п’ять хвиль. Під час першої хвилі будуть вакциновані медичні працівники опорних лікарень, працівники поліції та військовослужбовці, які несуть службу в ООС, — сказав Геннадій Бондарчук.

За його словами, в області вже сформовані мобільні бригади, які будуть вакцинувати медичних працівників та всіх, хто підлягає вакцинації. Їх створили у кожному районі області на базі обласних лікарень і центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Источник: slk.kh.ua

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