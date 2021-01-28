Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 132

Кого вакцинуватимуть на Харківщині від COVID-19 у першу чергу

Кого вакцинуватимуть на Харківщині від COVID-19 у першу чергу

Станом на 27 січня в Харківській області сформовано перелік осіб, яких вакцинуватимуть від COVID-19 під час першої хвилі.

Про це під час брифінгу розповів заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук.

— Вакцинація від COVID-19 проводитиметься в Україні у п’ять хвиль. Під час першої хвилі будуть вакциновані медичні працівники опорних лікарень, працівники поліції та військовослужбовці, які несуть службу в ООС, — сказав Геннадій Бондарчук.

За його словами, в області вже сформовані мобільні бригади, які будуть вакцинувати медичних працівників та всіх, хто підлягає вакцинації. Їх створили у кожному районі області на базі обласних лікарень і центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Викрито на зловживанні директора комунального підприємства Харкова
Сегодня 08:25    21
Большинство людей хранят витамины неправильно: 5 советов, как не испортить дорогие таблетки
Сегодня 08:15    42
Пакеты малыша: очередь дошла и до Харьковщины
Сегодня 07:58    73
Из обладминистрации уволен еще один топ-чиновник
Сегодня 07:23    146
Малый и средний бизнес в Харькове из-за локдауна потерял около 25% прибыли
Сегодня 06:55    73
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 січня 2021 року
Сегодня 06:36    68
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    116
Калейдоскоп спектаклей одесского разлива
27.01.2021 13:54    1195
Співробітники ГУ ДФС у Харківській області викрили місцевих мешканців в ухиленні від сплати податків на суму понад 7 млн гривень
27.01.2021 08:58    173
В Харьковской области ремонтируют мост. Проезд закрыт (схема объезда)
27.01.2021 08:30    323
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 