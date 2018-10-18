Командировочный привез в Харьков опасную болезнь
Врачи диагностировали малярию.
Очередной случай заражения малярией зафиксирован 15 октября у гражданина Украины, который находился в служебной командировке в Экваториальной Гвинее.
Впервые мужчина обратился за медицинской помощью 15 октября на подстанцию скорой медицинской помощи. Больной жаловался на слабость, потливость, повышение температуры тела до 40,40 С.
Мужчину госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу. Там врачи в ходе клинического дообследования подтвердили диагноз.
По месту жительства больного специалистами ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.
В текущем году это в Харьковской области уже 8-й случай малярии. Трое из заболевших жителей области находились накануне болезни в странах Африканского континента, — сообщает Харьковский областной лабораторный центр.
Источник: objectiv.tv
Автор: Тамара Бельская