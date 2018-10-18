Командировочный привез в Харьков опасную болезнь

Врачи диагностировали малярию.

Очередной случай заражения малярией зафиксирован 15 октября у гражданина Украины, который находился в служебной командировке в Экваториальной Гвинее.

Впервые мужчина обратился за медицинской помощью 15 октября на подстанцию скорой медицинской помощи. Больной жаловался на слабость, потливость, повышение температуры тела до 40,40 С.

Мужчину госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу. Там врачи в ходе клинического дообследования подтвердили диагноз.

По месту жительства больного специалистами ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

В текущем году это в Харьковской области уже 8-й случай малярии. Трое из заболевших жителей области находились накануне болезни в странах Африканского континента, — сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

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