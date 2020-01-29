Медики определили продукты, помогающие очень быстро засыпать

Сон является крайне важной функцией организма. Его недостаток способен приводить к очень серьезным проблемам. Между тем, многие люди страдают от того, что не могут полноценно высыпаться и зачастую это связано со сложностями при засыпании.

Однако, как отмечает сетевое издание «Актуальные новости», с этой проблемой справиться вполне возможно. Так, в частности, полезными характеристиками в этом плане обладают некоторые продукты. Например, орехи очень помогают выработке серотонина, который, среди всего прочего, как раз и отвечает за сон.

Еще одним полезным продуктом является теплое молоко. Его благотворное влияние объясняется высоким содержанием триптофана, который вызывает чувство сонливости.

Подобным успокаивающим действием обладает и киви. В данном случае его полезность определяется наличием не только серотонина, но и фолиевой кислоты, недостаток которой как раз и может приводить к бессоннице.

Поможет быстрее заснуть и сладкий картофель, поскольку содержащиеся в нем в довольно большом количестве магний, калий и кальций обладают способностью успокоить нервную систему.

Также очень полезным является и употребление мятного чая, который не только поможет заснуть, но и обладает другими полезными свойствами.

Источник: Новости Ю

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