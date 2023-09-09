Онкохворому хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері

Це перша така операція у західних областях України.

8-річний Богдан з Івано-Франківщини уже вдруге бореться зі смертельною хворобою. У три роки йому діагностували рак печінки. Після складного лікування він одужав і пішов до школи.

Але через декілька років рак уразив кістку. Щоби зберегти ногу, необхідно було видалити уражену частину та вживити на її місце імплант. Він надрукований на 3D-принтері й ростиме разом із дитиною.

Богдан уже повернувся до Івано-Франківська та продовжує лікування.

Фото - Перше медичне об'єднання Львова

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18863

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