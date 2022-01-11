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Перенесена застуда може захистити від ковіду. Але є нюанси

Перенесена застуда може захистити від ковіду. Але є нюанси

Дослідження показують, що природний захист від звичайної застуди також може забезпечити певний захист від Covid-19.

У невеликому дослідженні, опублікованому в Nature Communications, брали участь 52 людини, які жили разом з людиною, яка щойно підхопила Covid-19.

Результати показали, що ті, в кого виробився "банк пам'яті" специфічних імунних клітин після застуди, мають меншу імовірність захворіти на ковід.

При цьому експерти кажуть, що люди не мають покладатися лише на цей захист, а ключовим елементом залишається вакцинація.

Але вони вірять, що їхні висновки можуть дати корисну інформацію про те, як захисна система організму бореться з вірусом.

Covid-19 викликає один тип коронавірусу, а деякі застуди викликають інші коронавіруси, тому вчені задалися питанням, чи імунітет проти одного може допомогти й проти іншого.

Але експерти попереджають, що було б "серйозною помилкою" думати, що кожен, хто нещодавно перехворів на застуду, буде автоматично захищений від Covid-19, оскільки не всі застуди викликані коронавірусами.

Команда вчених з Імперського коледжу Лондона хотіла краще зрозуміти, чому одні люди заражаються Covid після контакту з вірусом, а інші - ні.

"Новий підхід до вакцинації"

Вони зосередили своє дослідження на найважливішій частині імунної системи організму - Т-клітинах.

Деякі з цих Т-клітин вбивають будь-які клітини, які містять певну загрозу - наприклад, вірус застуди.

І після того, як застуда мине, деякі Т-клітини залишаються в організмі як "банк пам'яті", готові створити захист, коли вони наступного разу зіткнуться з вірусом.

У вересні 2020 року вчені дослідили 52 людей, які ще не були вакциновані, але проживали з людьми, які щойно отримали позитивний результат тесту на Covid-19.

Половина групи захворіла на Covid протягом 28-денного періоду дослідження, а половина - ні.

У третини людей, які не захворіли на Covid, виявили високий рівень специфічних Т-клітин пам'яті в крові.

Вони, ймовірно, виробилися, коли до організму потрапив інший близькоспоріднений коронавірус людини - найчастіше, звичайна застуда, кажуть вчені.

Дослідники визнають, що інші параметри, такі як вентиляція та рівень заразності людини, з якою вони проживали, також впливають на те, чи підхопить людина вірус.

Доктор Саймон Кларк з Університету Редінга сказав, що, хоча це було відносно невелике дослідження, воно допомогло зрозуміти, як наша імунна система бореться з вірусом, і може допомогти з майбутніми вакцинами.

"Ці дані не слід надмірно інтерпретувати. Здається малоймовірним, що кожен, хто помер або мав більш серйозну інфекцію, ніколи не хворів на застуду, викликану коронавірусом", - каже вчений.

"І може бути серйозною помилкою думати, що кожен, хто нещодавно перехворів, захищений від Covid-19, оскільки коронавіруси відповідають лише за 10-15% застуд", - додає він.

Професор Аджит Лалвані, старший автор дослідження, погоджується, що ключовим елементом захисту є вакцини.

"Інформація про те, що організм робить правильно, може допомогти в розробці нових вакцин", - додає він.

Сучасні вакцини націлені на шипоподібний білок, який міститься зовні вірусу, але ці білки можуть видозмінюватися у нових штамах.

Але Т-клітини організму націлені на внутрішні білки вірусу, які не змінюються так сильно від штаму до штаму, а це означає, що вакцини, які більше спрямовуватимуться на роботу Т-клітин, можуть забезпечити ширший і триваліший захист від Covid, каже вчений.

Источник: bbc.com

Автор: Сміта Мундасад

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