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Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини в Європу

Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини в Європу

Компанія Pfizer тимчасово скоротить постачання своєї вакцини від коронавірусу в Європу.

Про це заявили в інституті громадського здоров'я Норвегії, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Норвезький інститут громадського здоров'я заявив у п’ятницю, що Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини проти COVID-19 до Європи, поки модернізує свої виробничі потужності», - йдеться у повідомленні.

Коли компанія поновить постачання Європи в колишніх обсягах, не уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, у Норвегії після щеплення вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини. Усі вони були літнього віку і мали ослаблений імунітет.

Наразі в ЄС сертифіковано дві вакцини від коронавірусу - виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna. Регулятор ЄС – Європейське агентство лікарських засобів – також отримав заявку на авторизацію вакцини AstraZeneca.

Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема, Pfizer/BioNTech (США-Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Велика Британія-Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).

В Єврокомісії наголошують, що не розглядають можливість закупівлі вакцин російського та китайського виробництва.

Источник: ukrinform.ua

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