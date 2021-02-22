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Сегодня 10:16
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Психолог назвала способ, позволяющий заснуть за пять минут

Психолог назвала способ, позволяющий заснуть за пять минут

В социальной сети TikTok набирает популярность видеоролик, автор которого раскрывает простой способ заснуть за пять минут.

Пользовательница под ником Psychologee, которая называет себя дипломированным психологом, рассказала, что быстро уснуть поможет перечисление в голове вещей, которые никак не связаны друг с другом. Чем более случайные предметы возникают в голове, тем лучше.

Девушка пояснила, что с ней этим способом поделился преподаватель психологии. Именно благодаря этой технике ей удалось справиться с бессонницей.

За несколько дней видео Psychologee оценило более полумиллиона человек.
Источник:  Новости Ю

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Темы: сон

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