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Психолог объяснил, что такое любовь

Психолог объяснил, что такое любовь

Известный психолог Михаил Лабковский объяснил, что такое любовь с точки зрения психологии.

Об этом он написал в Instagram.

Психолог считает, что любовь – это не что иное, как переживание детских эмоций.

Одних детей любили в детстве больше, больше обнимали, целовали. Поэтому для них любовь – это выражать свои чувства и мысли без боязни, это прочная стена, дружба.

Одних дітей любили в дитинстві більше
Одних детей любили в детстве больше

А других детей любили меньше, иногда родители были эмоционально холодными. Такие родители не обнимали этого ребенка, а говорили только о школьных оценках и погоде.

Такой ребенок вырастает с жутким чувством одиночества. Он или она находит партнера и заводит семью и оказывается, что чувство одиночества увеличивается.

Другие же родители, которые хвалили только за достижения – хорошую оценку, вымытую посуду, убранную комнату, заставляют детей становиться "плейбоями-донжуанами", которые умеют завоевывать любовь. Такие взрослые просто не знают, что любить можно просто за то, что ты есть, за красивые глаза. После завоевания этой жертвы, человек теряет интерес к ней, так какая же это любовь, если не нужно ничего делать ради нее.

Що таке любов: пояснення психолога
Что такое любовь: объяснение психолога

Психолог отмечает, что есть и другой тип – "уступчивые хозяюшки", которые из кожи лезут, чтобы муж оценил ужин, убранную квартиру и кружевное белье. Они записываются на курсы, чтобы приложить больше усилий, чтобы их любили. В итоге – на них никто не женится, поскольку нет взаимности.


Источник: 24tv.ua

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