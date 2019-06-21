Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:06
Просмотров: 58

Психолог рассказал, как бороться с чувством тревоги и нервозностью

Психолог рассказал, как бороться с чувством тревоги и нервозностью

В больших городах люди склоны к неврозам и появлению чувства тревожности, они более нервные потому, что все в их жизни происходит слишком быстро, спонтанно. 

Об этом рассказала психолог Инга Бадоева. 

«Чаще всего от панических настроений и тревожности страдают жители больших городов, что связано с ритмом их жизни и сложностью планировать. Ведь в мегаполисах сложно управлять даже такой, казалось бы, мелочью, как собственное время. Ведь на него могут повлиять сотни факторов – от аварий на дорогах или пробок, до более глобальных событий. Поскольку люди часто не в состоянии повлиять на события, они начинают переживать и со временем, это может стать для них привычным», - рассказала специалист.

Поскольку все предугадать и глобально влиять на события в мире человек не может, стоит изменить свое отношение к событиям и попытаться внести в свой день хоть какую-то стабильность, говорит эксперт.

«Пострайтесь сделать свой день более предсказуемым и понятным. Режим дня - лучший помощник. Если вы также страдает от раздражительности и нервозности, с Создайте для себя оптимальный график – вставайте и ложитесь ежедневно в одно и то же время, каждую среду выбирайтесь в кино или в театр, покупки делайте по субботам, например, а родителей или друзей проведывайте по пятницам. Обязательно привнесите в свой день приятные ритуалы – проснитесь на 15 минут раньше, чтобы не глотать кофе на лету, а провести это время сидя в кресле на балконе с чашечкой ароматного чая. Пусть это будет для вас ежедневным напоминанием, что все вчерашние заботы уже позади и день начинается снова», - посоветовала врач.

Аналогично, ритуал стоит придумать и для вечера – пусть он будет вашим «выключателем» от рабочих стрессов и переживаний, советует эксперт. 

«Отлично срабатывает также «эффект талисмана». Какой-то предмет, который имеет для вас значение и несет приятные воспоминания должен быть всегда в кармане или в вашей сумке - берите его в руки каждый раз, когда почувствуете тревогу, страх либо начинаете нервничать сверх меры», - посоветовала эксперт.

Источник: u-news.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дмитрий Карпачев: "Депрессия – это отсутствие удовольствия"
20.06.2019 17:33    166
Как эмоции окружающих влияют на настроение: сенсационное открытие
20.06.2019 09:57    209
Как заставить себя измениться: полезные методики
19.06.2019 09:53    214
Как распознать нездоровые отношения: основные признаки
12.06.2019 09:11    356
Какими болезнями грозит обида и как это работает
10.06.2019 12:58    391
Какие типы друзей существуют: их только два
10.06.2019 12:54    385
Сміхойога: Регіт, як вправа для здоров'я
04.06.2019 11:25    205
ВОЗ признала синдром эмоционального выгорания болезнью
28.05.2019 08:37    214
8 способів стати щасливішими для тих, у кого є всього 10 хвилин на день
27.05.2019 09:37    262
Слезы помогают похудеть: ученые открыли секрет
21.05.2019 09:05    185
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 