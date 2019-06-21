Психолог рассказал, как бороться с чувством тревоги и нервозностью

В больших городах люди склоны к неврозам и появлению чувства тревожности, они более нервные потому, что все в их жизни происходит слишком быстро, спонтанно.



Об этом рассказала психолог Инга Бадоева.



«Чаще всего от панических настроений и тревожности страдают жители больших городов, что связано с ритмом их жизни и сложностью планировать. Ведь в мегаполисах сложно управлять даже такой, казалось бы, мелочью, как собственное время. Ведь на него могут повлиять сотни факторов – от аварий на дорогах или пробок, до более глобальных событий. Поскольку люди часто не в состоянии повлиять на события, они начинают переживать и со временем, это может стать для них привычным», - рассказала специалист.



Поскольку все предугадать и глобально влиять на события в мире человек не может, стоит изменить свое отношение к событиям и попытаться внести в свой день хоть какую-то стабильность, говорит эксперт.



«Пострайтесь сделать свой день более предсказуемым и понятным. Режим дня - лучший помощник. Если вы также страдает от раздражительности и нервозности, с Создайте для себя оптимальный график – вставайте и ложитесь ежедневно в одно и то же время, каждую среду выбирайтесь в кино или в театр, покупки делайте по субботам, например, а родителей или друзей проведывайте по пятницам. Обязательно привнесите в свой день приятные ритуалы – проснитесь на 15 минут раньше, чтобы не глотать кофе на лету, а провести это время сидя в кресле на балконе с чашечкой ароматного чая. Пусть это будет для вас ежедневным напоминанием, что все вчерашние заботы уже позади и день начинается снова», - посоветовала врач.



Аналогично, ритуал стоит придумать и для вечера – пусть он будет вашим «выключателем» от рабочих стрессов и переживаний, советует эксперт.



«Отлично срабатывает также «эффект талисмана». Какой-то предмет, который имеет для вас значение и несет приятные воспоминания должен быть всегда в кармане или в вашей сумке - берите его в руки каждый раз, когда почувствуете тревогу, страх либо начинаете нервничать сверх меры», - посоветовала эксперт.

Источник: u-news.com.ua

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