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Туреччина скасувала ПЛР-тести для в'їзду у країну

Туреччина скасувала ПЛР-тести для вїзду у країну

Туреччина з 1 червня скасувала обов’язкову вимогу про пред'явлення негативних ПЛР-тестів або тестів на антитіла до коронавірусу для в'їзду у країну.

Про це повідомило МВС Туреччини.

"З 1 червня негативний ПЛР-тест на коронавірус максимум за 72 години до в’їзду або негативний швидкий тест на антиген, проведений протягом 48 годин після в’їзду, не будуть потрібні для в’їзду у країну", - йдеться у повідомленні.

Міністерство ухвалило відповідне рішення, виходячи з оцінки поточної ситуації з пандемією коронавірусу у Туреччині.

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччині, де рівень виявлення нових випадків інфікування коронавірусом кілька днів поспіль тримається на рівні нижче тисячі нових випадків на добу, скасували обов’язкове носіння масок у громадському транспорті.

Источник: ukrinform.ua

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