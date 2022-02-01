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В аптеках Італії почали безкоштовно видавати "таблетки для руху"

В аптеках Італії почали безкоштовно видавати таблетки для руху

В аптеках Італії почали безкоштовно роздавати "пігулки для руху" (Pillole di Movimento). Однак вони зовсім не схожі на таблетки.

Так називаються купони на безкоштовне відвідування тренажерних залів, фітнес-клубів та басейнів. Акція має надихнути італійців на рухливий спосіб життя після карантину.

Безкоштовний тренажерний зал та спортивні заходи пропонуються у креативному вигляді. Ці купони називають "таблетками", тому їх поклали у типове картонне упакування для ліків.

Таку акцію вигадали вже давно

У місті Болонья вигадали таку ідею ще у 2011 році. За десять років вона показала свою ефективність і тепер розповсюдилася на всю країну. У 2022 році вона стала популярною, як ніколи.

Тож тепер усі італійці зможуть отримати місячний абонемент на заняття одним із 1 200 видів фізичної активності.

Ця пропозиція підходить як для літніх людей, так і для молоді. Зараз важко переконати людей, що корисні для здоров'я речі – робити легко. Хоча зараз вийти з дому може здатися складним кроком, тож потрібно забезпечити можливості для руху, а це вже щось,
– прокоментував Маттео Лепоре, мер Болоньї.

У різних аптеках та лікарнях країни поширять 480 тисяч упаковок із "таблетками для руху". Завдяки ним мешканці країни мають згадати, що покращити здоров'я можна не лише ліками.

Источник: healthy.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: лекарства

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