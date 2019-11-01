В Харькове ждут две волны роста заболеваемости ОРВИ

Уровень заболеваемости гриппом в областном центре характеризуется как низкий.

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в декабре и в конце января – начале февраля Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора Департамента здравоохранения горсовета Юрия Сороколата.

“По прогнозам, ожидаются две волны подъема заболеваемости – в декабре и в конце января – начале февраля”, – отметил Сороколат.

По словам Сороколата, уровень заболеваемости гриппом в областном центре характеризуется как низкий, и с 30 сентября случаев заболевания вирусом гриппа среди жителей Харькова не зарегистрировано.

Напомним, что в Украине – вспышка вирусного гепатита среди школьников. На Харьковщине за 2 недели гепатитом заболело 13 человек, среди которых 9 детей.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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